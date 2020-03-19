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Türkiye'de Koronavirüsten Dolayı Ölenlerin Sayısı 3'e Yükseldi! İşte Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle düzenlenen otu

19.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:33
Türkiye'de Koronavirüsten Dolayı Ölenlerin Sayısı 3'e Yükseldi! İşte Açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle düzenlenen oturumda yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Yeni Açıklama

Fahrettin Koca, hayatını kaybeden kişinin eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Aytaç Yalman Paşa'ya KOAH tanısı konmuştu. Testi ise negatif çıkmıştı. Ölümden sonra eşi ve orduevi tarandı. Dün Yalman'ın eşi ve yakınları dahil olmak üzere pozitif çıkanlar oldu. Bu durumda Yalman, doktorlarca koronavirüsten ölmüş kabul ediliyor."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece yarısı yaptığı açıklamada vaka sayısının 191 olduğunu duyurmuştu.

Koronavirüs yakın temas ile bulaşmakta. Virüsten korunmanız için evden gerek duymadıkça çıkmamız gerekiyor. Ellerinizi sık sık yıkamayı ve dezenfekte etmeyi unutmayın. Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Bu belirtiler grip ile aynı.
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Kaynak: Tamindir

Etiketler : Teknoloji

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