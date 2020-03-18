Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm yaşandı; Hasta sayısı 191'e çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsten bir hastanın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Türkiye'de Covid-19 salgınından dolayı ölenlerin sayısı 2'ye yükselirken toplam hasta sayısı 191'e çıktı.Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Euronews.com