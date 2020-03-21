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Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının 21 olduğunu bildirdi.

21.03.2020 23:14 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:14
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 21'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının 21 olduğunu bildirdi.
Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, "Son 24 saatte 2 bin 953 şüpheliye test yapıldı. 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor." bilgisini paylaştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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