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Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 1042'ye ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 27 bin 69'a, can kaybı 574'e yükseldi, taburcu edilen hasta sayısı ise 1042'ye ulaştı.

05.04.2020 20:26 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:26
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 1042'ye ulaştı
Türkiye 'de son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 27 bin 69'a, can kaybı 574'e yükseldi, taburcu edilen hasta sayısı ise 1042'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 20 bin 65 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 73 hasta vefat etti, 256 hasta ise iyileşerek taburcu edildi.
Toplam test sayısı 181 bin 445, toplam vaka sayısı 27 bin 69, toplam vefat sayısı 574, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1381, toplam entübe hasta sayısı 935, toplam iyileşen hasta sayısı 1042 oldu.?
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Twitter hesabından paylaştı.?
Koca, paylaşımında "Test sayısında 20 bini aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1000'i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 1042'ye ulaştı - Haberler

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