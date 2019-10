"Türkiye'de meme kanseri görülme yaşı düşük"

Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, Türkiye 'de her yıl 25 bin kadına meme kanseri tanısı konduğunu belirterek, "Ülkemize dair bir diğer gerçek de batılı ülkelere kıyasla meme kanseri görülme yaşının düşük olması. Türkiye'deki her 5 meme kanseri hastasından biri 40 yaşın altında. En genç hastamız 17 yaşında. 50 yaş altı meme kanseri oranı ülkemizde yüzde 50'ye yakın. Bu çok ciddi bir oran." dedi.Meme Sağlığı alanında hem bilimsel projeler hem de ücretsiz tarama projeleriyle kadınlar için 12 yıldır bilgi üreten MEMEDER, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında 5-6 Ekim'de düzenleyeceği Pembe Festival'e ilişkin basın toplantısı düzenledi.Burada konuşan Özmen, meme kanserinin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda görülen her dört kanserden birini oluşturduğunu ve her 8 kadından birine meme kanseri tanısı konduğunu belirtti.Gelişmiş ülkelerde alınan önlemlerle meme kanseri sıklığının azaldığı görülürken Türkiye'de meme kanserinin son 25 yılda 3 katına yakın bir oranda arttığına dikkati çeken Özmen, "Her yıl yaklaşık 25 bin kadına meme kanseri tanısı konan ülkemize dair bir diğer gerçek de Batılı ülkelere kıyasla meme kanseri görülme yaşının düşük olması. Türkiye'deki her 5 meme kanseri hastasından biri 40 yaşın altında. En genç hastamız 17 yaşında. 50 yaş altı meme kanseri oranı ülkemizde yüzde 50'ye yakın. Bu çok ciddi bir oran. Amerika'da meme kanseri tanısı alan hastaların yüzde 25'i 50 yaşın, yüzde 3'ü ise 40 yaşın altında." diye konuştu."Kadınlarımızı düzenli meme kontrolüne davet ediyoruz"Prof. Dr. Özmen, genç yaşta görülen meme kanserinin, ileri yaşa oranla daha hızlı seyrettiğini ve daha sık tekrarladığını vurgulayarak, "Bu durumda erken tanı, özellikle genç yaşta daha da önemli bir hale geliyor. MEMEDER olarak sadece 40 yaş üstü değil, tüm kadınlarımızı düzenli meme kontrolüne davet ediyoruz. Çünkü erken tanı meme kanserinde hayat kurtarıyor." değerlendirmesini yaptı.MEMEDER'in tamamladığı 10 yıllık mamaografik tarama projesine göre, evden davet edilerek yapılan mamografik taramanın hastaların yüzde 80'inde erken tanı sağladığını ve yaşam süresini uzattığını dile getiren Özmen, bu taramaların ülke ekonomisine de büyük katkı sağladığını ifade etti.Meme kanserinin erken yaşta görülme nedenleriDüzenli yapılan egzersiz ve obeziteden kaçınarak meme kanserinin önlenebileceğini belirten Özmen, meme kanserinin erken yaşta görülmesinin nedenlerini şu şekilde sıraladı:"Türkiye'de nüfus yapısın genç olması. Gençlerin üreme fonksiyonlarında değişiklikler (erken yaşta adet görmek, geç doğum, kısa süren emzirme, geç menopoz). Hareketsiz yaşam tarzındaki artış. Daha az egzersiz yapma, otomobil, televizyon ve bilgisayar bağımlılığı. Beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler. Fastfood, işlenmiş ürün ya da paketli ürün tüketiminde artış. Obezite ya da kilolu olma sıklığında artış. Kadınlarda tütün ve alkol kullanım sıklığında görece artış ve kullanımın erken yaşlara kayması. Olumsuz çevresel faktörlere maruz kalma sıklığı ve süresinde artış (işyeri, yaşama, çalışma ortamı, ekonomik nedenlerle artan stres). Hava kirliliği ve bu ortamda yaşama. Su, toprak kirliliği ve hormonlu ortamda yetişen ve genetiği değiştirilmiş besinleri tüketme.""Erkeklerde tümör hızlı ilerliyor"İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Dilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beyza Özçınar da meme kanserinde erken tanı konusunda vatandaşlar daha da bilinçlendiğini ifade etti.Kadınların 40 yaşını beklemeden 20'li yaşlardan itibaren kontrol olmaya gittiğini aktaran Özçınar, "İlla bir şikayetiniz olmasını beklemeyin. Şikayetiniz olmasa da gelin. Türkiye'de yaş ortalaması genç olduğu için biz de daha genç görülüyor. O yüzden bütün kadınlarımız yılda bir kez doktor muayenesine gitsin." tavsiyesinde bulundu.Doç. Dr. Özçınar, her 100 meme kanserinden birinin erkeklerde görüldüğünün altını çizerek, şöyle konuştu:"Bulgular kadınlardakiyle benzer. Erkekler memede bir sertlik olduğunda çok rahatlıkla fark ediyorlar ama erkeklerin bir dezavantajı var. Onlar da tümör biraz daha hızlı ilerliyor. O yüzden erkekler en ufak bir şikayette hekime başvurmalı. Meme kanseri şüphemiz olursa erkeklere mamografi çekebiliyoruz."MEMEDER Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Büyükgönenç de meme kanserinde erken teşhis için farkındalık çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, katılımcıları 5-6 Ekim'de düzenleyecekleri Pembe Festival'e davet etti.