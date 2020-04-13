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Türkiye'de meslek eğitmenlerinden koronavirüsle mücadeleye maske desteği

İSMEK eğitim merkezlerinde bulunan 3 atölyede görev alan 135 eğitmen günde yaklaşık 15 bin maske üretiyor.

13.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:24
Türkiye'de meslek eğitmenlerinden koronavirüsle mücadeleye maske desteği
Türkiye 'de meslek lisesi öğretmenleri günde binlerce maske dikerek koronavirüs salgınıyla mücadeleye katkı sağlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü bünyesinde görev alan İSMEK eğitmenleri de maske üretimine başladı. Üsküdar, Şişli ve Küçükçekmece'deki İSMEK eğitim merkezlerinde bulunan 3 atölyede görev alan 135 eğitmen günde yaklaşık 15 bin maske üretiyor.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Meslek Lisesi, Türkiye, Dünya
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