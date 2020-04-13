Türkiye'de meslek eğitmenlerinden koronavirüsle mücadeleye maske desteği
İSMEK eğitim merkezlerinde bulunan 3 atölyede görev alan 135 eğitmen günde yaklaşık 15 bin maske üretiyor.
13.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:24
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü bünyesinde görev alan İSMEK eğitmenleri de maske üretimine başladı. Üsküdar, Şişli ve Küçükçekmece'deki İSMEK eğitim merkezlerinde bulunan 3 atölyede görev alan 135 eğitmen günde yaklaşık 15 bin maske üretiyor.
Kaynak: Euronews.com
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