Türkiye'de Meydana Gelen Askeri Helikopter Kazaları

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:41



26 Kasım 2018 Pazartesi 13:41

İstanbul Sancaktepe'de eğitim uçuşu yapan askeri helikopter düştü. Kaza sonucu 4 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı. Türkiye'de daha önce yaşanan UH-1 tipi helikopter kazaları şunlar:"28 Kasım 2002 - Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait UH-1H tipi helikopter Bandırma 6. Ana Jet Üssü Komutanlığı eğitim alanına eğitim uçuşunda inişe geçtiği esnada düştü. Olayda helikopterde bulunan 6 asker yaralı olarak kurtuldu. 17 Mart 2006 - Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait UH-1H tipi helikopter Erzincan bölgesinde görev uçuşu icra ederken yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 5 asker şehit oldu. 10 Nisan 2006 - Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait UH-1H tipi helikopter bulutların alçalması ve irtifa kaybı sebebi ile Kocaeli'de bir fabrikanın çatısına çarparak düştü. Olayda pilotlar dahil 4 asker şehit oldu. 10 Ocak 2011 - Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait UH-1H tipi helikopter eğitim uçuşu esnasında meteoroloji sebebi ile Ankara'da düştü. Olayda 5 asker şehit oldu.SON 25 YILDAKİ HELİKOPTER KAZALARITürkiye'de son 25 yılda meydana gelen önemli askeri helikopter kazaları ise şunlar:"10 Ağustos 1993 - Tunceli bölgesinde görev uçuşu icra etmekte olan Jandarma Genel Komutanlığına bağlı bir adet S-70 helikopteri yüksek gerilim hattına takılması sonucu 3 subay şehit oldu. 2 Şubat 1994 - Hakkari bölgesinde İç Güvenlik Harekatı kapsamında yapılan uçuşlar esnasında TSK'ya ait S-70 helikopteri teknik bir arıza sebebi ile mecburi iniş yapmak zorunda kaldı. Teknik arızanın yaşandığı coğrafyanın zor olması zorunlu iniş yapan pilotlar için büyük dezavantaj olmasına karşın ağır hasar alan helikopterde pilotun başarısı ile hayatını kaybeden olmadı.14 Eylül 1994 - Görev uçuşu sırasında teknik bir arıza sebebi ile Tunceli bölgesinde şehir merkezine düşen helikopterde pilotlar dahil olmak üzere 3 asker şehit oldu. Kazada 2 kişi yaralandı. 12 Ocak 1995 - Diyarbakır bölgesinde görev uçuşu icra etmekte olan Jandarma Genel Komutanlığı'na ait bir S-70 helikopteri teknik bir arıza sebebi ile mecburi iniş yaptı. Kazada 6 asker şehit oldu. 15 Şubat 1996 - Marmaris bölgesinde SAT komandolarının tatbikat desteğini sağlayan S-70 helikopterinin kuyruk rotorunun suya çarpması sonucu helikopter suya gömüldü. Olayda helikopter içerisinde bulunan 6 SAT komandosu hayatını kaybederken, 9 komando yaralı kurtuldu. 12 Kasım 1996 - Jandarma Genel Komutanlığı'na ait S-70 tipi helikopter Van'ın Gevaş ilçesinde görev uçuşu icra ederken yüksek gerilim hattına takılması sonucu düştü. Kazada pilotlar dahil 10 asker şehit oldu. 18 Mayıs 1997 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait AH-1W Super Cobra tipi helikopter Hakkari bölgesinde görev uçuşu icra ederken bölücü terör örgütü tarafından Rus yapımı SA-7B tipi karadan havaya atılan füzeler ile düşürüldü. Olayda iki pilot şehit oldu. 4 Haziran 1997 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait AS-532 Cougar tipi helikopter Kuzey Irak Zap bölgesinde görev uçuşu icra ederken bölücü terör örgütü tarafından Rus yapımı SA-7B tipi karadan havaya atılan füzeler ile düşürüldü. Olayda pilotlar dahil 11 asker şehit oldu. 14 Eylül 1997 - Van bölgesinde görev uçuşu icra eden S-70 tipi helikopter yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Olayda pilotlar dahil 6 asker şehit oldu. 27 Kasım 1998 - Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait S-70 tipi helikopter, Hakkari bölgesinde görev uçuşu icra ederken teröristler tarafından açılan hafif silah ateşi sonucu pilotların vurulmasıyla düştü. Olayda 15 asker şehit oldu. 4 Kasım 2002 - İzmit Cengiz Topel Havalimanından havalanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait S-70 tipi helikopter eğitim uçuşu esnasında teknik bir arıza sebebi ile havada infilak ederek Sapanca gölüne düştü. Olayda 2 asker şehit olurken 2 asker yaralı olarak kurtarıldı. 28 Kasım 2002 - Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait UH-1H tipi helikopter Bandırma 6. Ana Jet Üssü Komutanlığı eğitim alanına eğitim uçuşunda inişe geçtiği esnada düştü. Olayda helikopterde bulunan 6 asker yaralı olarak kurtuldu. 19 Şubat 2004 - Bingöl bölgesinde hasta nakli maksadıyla görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait S-70 tipi helikopter tek ik bir arıza sebebi ile düştü. Olayda pilotlar dahil 5 asker şehit oldu. 23 Temmuz 2005 - Çukurca bölgesinde inişe geçen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, kuyruk rotoru arızası sebebi ile kırıma uğradı. Olayda 4 asker yaralandı. 17 Mart 2006 - Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait UH-1H tipi helikopter Erzincan bölgesinde görev uçuşu icra ederken yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 5 asker şehit oldu. 10 Nisan 2006 - Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait UH-1H tipi helikopter bulutların alçalması ve irtifa kaybı sebebi ile Kocaeli'de bir fabrikanın çatısına çarparak düştü. Olayda pilotlar dahil 4 asker şehit oldu. 24 Şubat 2008 - İcra edilen K.Irak operasyonu esnasında bölücü terör örgütünün açtığı ateş sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait AH-1W Super Cobra tipi helikopter vurularak düştü. Olayda pilotlar şehit oldu. 16 Ekim 2008 - Hakkari bölgesinde operasyonlar kapsamında görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait S-70 helikopteri teknik bir arıza sonucu düştü. Olayda 1 asker şehit oldu. 31 Ocak 2009 - Ambulans görevi uçuşu yapmakta olan EC-135 tipi helikopter teknik bir arıza sebebi ile Bolu'da düştü. Kazada iki pilot hayatını kaybetti. 7 Mart 2009 - Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait AH-1P Cobra helikopteri meteoroloji sebebi ile Kayseri yakınlarında düştü. Kazada iki pilot şehit oldu. 10 Haziran 2010 - Jandarma Genel Komutanlığı'na ait S-70 tipi helikopter görev uçuşu esnasında teknik bir arıza sebebi ile Tokat'ta düştü. Kazada pilotlar dahil 3 asker şehit oldu. 10 Ocak 2011 - Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait UH-1H tipi helikopter eğitim uçuşu esnasında meteoroloji sebebi ile Ankara'da düştü. Olayda 5 asker şehit oldu. 16 Mart 2012 - Afganistan'da görev yapmakta olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait S-70 tipi helikopter teknik bir arıza sebebi ile düştü. Kazada pilotlar dahil 12 asker şehit oldu. 22 Temmuz 2012 - Hakkari bölgesinde görev uçuşu icra eden Jandarma Genel Komutanlığı'na ait S-70 tipi helikopter teknik bir arıza sonucu düştü. Kazada 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. 11 Ekim 2012 - Diyarbakır'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait S-70 tipi helikopter kaşkış esnasında elektrik teline takılarak düştü. Kazada 1 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı. 10 Kasım 2012 - Siirt'te görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait S-70 tipi helikopter meteoroloji sebebi ile düştü. Olayda 17 asker şehit oldu. 17 Aralık 2013 - Ankara'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait S-70 tipi helikopter test uçuşu esnasında teknik bir arıza sebebi ile düştü. Kazada pilotlar dahil 4 asker şehit oldu. 13 Ekim 2014 - S-70B Sikorsky helikopter kazası: S-70B Sikorsky tipi helikopterin dün Kocaeli Cengiz Topel Askeri Havaalanından kalkışından 7 dakika sonra Kartepe Balaban Köyü bölgesinde kaza kırıma uğraması sonucu 4 askeri personel şehit oldu. 5 Temmuz 2016 - Giresun'da Sikorsky S-70 tipi askeri helikopterin Tohumcuk Yaylası'na düşmesi sonucu 7 kişi şehit olurken, 8 kişi de yaralandı. 31 Mayıs 2017 - Şırnak'ın Uludere ilçesinden kalkan AS 532 Cougar tipi askeri helikopter, kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu düştü. 13 asker şehit oldu. 10 Şubat 2018 - Zeytindalı operasyonu sırasında ATAK tipi askeri helikopter düştü, 2 asker şehit oldu. 26 Kasım 2018 - İstanbul Sancaktepe'de eğitim uçuşu yapan askeri bir helikopter düştü. Kaza sonucu 4 asker şehit oldu, bir asker ise yaralandı".(İHA)