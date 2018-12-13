Türkiye'de Meydana Gelen Önemli Tren Kazaları

Ankara- Konya
seferini yapan Yüksek Hızlı Tren
, Yenimahalle
ilçesine bağlı Marşandiz
istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada 9 kişinin hayatını kaybederken, 86 kişi de yaralandı.
Makine Mühendisleri Odaları Birliği Başkanı Yunus Yener, ilk belirlemelere göre, Ankara- Sincan
arasındaki YHT hattında, hatlardaki trafiği yönlendiren sinyalizasyon eksikliği bulunduğunu, bu ciddi eksikliğin telsiz/telefon görüşmesi yoluyla kapatmaya çalışıldığını ileri sürdü. Türkiye
'de bugüne kadar meydana gelen önemli tren kazaları şunlar:
"1945: Erzincan
Bağıştan'da 2 yolcu treni çarpıştı, 40 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı.
1948: Ankara'da bir yolcu treni raydan çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi yaralandı.
1952: Niğde
, Ulukışla
'da yolcu treni raydan çıktı, 31 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.
1957: İstanbul
Yarımburgaz'da 2 yolcu treni çarpıştı, 95 kişi hayatını kaybederken, 150 kişi yaralandı.
1961: İstanbul Kartal Cevizli
'de 2 yolcu treninin çarpışması sonucunda 15 kişi hayatını kaybederken, 70 kişi yaralandı.
1972: Konya'dan İstanbul'a giden bir yolcu treni Eskişehir
'de bir yük treniyle çarpıştı. 38 yolcu hayatını kaybetti, 90 kişi de yaralandı.
1979: Ankara, Esenkent'te (Sincan) Anadolu Ekspresi Boğaziçi Ekspresi'yle çarpıştı, 20 kişi hayatını kaybederken, 136 kişi yaralandı.
1979: Ankara, Behiçbey mevkiinde 2 banliyö treni çarpıştı, 32 kişi hayatını kaybederken 81 kişi yaralandı.
1980: Kayseri
'de bir yük treniyle Van Gölü
Ekspresi çarpıştı, 25 kişi hayatını kaybetti
2004: İstanbul - Ankara seferini yapan hızlı tren, Sakarya
'nın Pamukova
ilçesi yakınlarında devrildi. Kazada 41 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi yaralandı.
2018: Edirne
'nin Uzunköprü
ilçesinden İstanbul Halkalı
'ya gitmek üzere hareket eden 12703 sefer sayılı yolcu treninin 5 vagonu devrildi. Kazada 24 kişi hayatını kaybetti, 318 kişi de yaralandı". - İSTANBUL
13 Aralık 2018 Perşembe 16:40