Türkiye'de Mobilya Sektörü ve Ünlü Mobilya Markaları

Türkiye'de son yıllarda anlam kazanan kentleşme dönüşüm projeleri, nüfus artışı ve sektörün ihracat değerinin artması ile mobilyaya olan talep gün geçtikçe artmakta ve doğrudan mobilya sektörüne etki etmektedir. Ülkemizde mobilya markaları üretim alanı olarak farklı coğrafi bölgelere dağılmış olmasına rağmen istihdamın ve işletme sayısının en yoğun olduğu bölgeler İstanbul, Bursa, Kayseri ve Ankara'dır. Ülke genelinde yoğunluklu, geleneksel atölye tipi küçük ölçekli işletmeler tarafından üretim yapılırken son 20 yılda, orta ve büyük ölçekli işletmelerin katılımıyla bilgi ve sermaye ağırlıklı üretim ağırlık kazanmıştır. Sektör hızlı gelişim ve değişim sürecinde olup iç ve dış pazarlarda ihracat ve üretim hacmi olarak oldukça gelişme göstermektedir.

Sektörün Ülke Ekonomisindeki Yeri

Ulusal ve uluslararası pazarlara yönelen mobilya sektörü, istihdam yönünden en yüksek sektörlerden bir tanesidir. Türkiye'deki ekonomik ve sosyal gelişmeler, son 10 yılda hızlı konutlaşma ve kentsel dönüşüm projeleri özellikle büyük metropollerde kaliteli, fonksiyonel ve modern mobilya taleplerini artırmış, bu gelişmeler sektöre ve ülke ekonomisine büyük bir kazanç sağlamıştır. Her ne kadar son yıllardaki döviz kurunda oluşan artış iç ve dış pazarı olumsuz etkilese de, sosyal alanlarda birincil ihtiyaç olan mobilya sektöründe ihracat %8 oranında artmıştır.

Mobilya Sektöründe Üretim ve Tüketim

Sanayileşmenin sonuçlarından biri olan kentleşme oranındaki artış, iş gücüne katılım ve ekonomik kalkınmaya paralel olarak, mobilya üretimi ve tüketiminde büyük bir artış gözlenmektedir. Ülkemizde inşaat sektöründe oluşan artışta mobilya tüketimini tetikleyen etkenler arasındadır. Türkiye'nin ileriye yönelik makro ekonomik planlarında mobilya sektörü anlamlı yer edinmektedir. Ancak sektör, üretim hacmi, verimlilik ve kapasitesi kullanımına ilişkin önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Bu bağlamda hammadde yetersizliği, teknik bilgi ve sermaye eksikliği gibi nedenlerle kapasite kullanımının yetersizliği üretimin düşük kapasitede olmasına neden olmaktadır.

İstanbul bölgesi mobilya sektörü muhtelif yerlere dağılmış olmakla beraber en önemli iki merkez İkitelli Organize Sanayi bölgesindeki Masko ve küçük sanayi sitesi Modoko'dur. Dünyada en prestijli 3 mobilya fuarından biri olan İSMOB 100 binin üzerinde katılımcısı ile her yıl Ocak ayında İstanbul da düzenlenmektedir. Ayrıca, 2016 yılından itibaren yine uluslararası farklı bir mobilya fuarı Beylikdüzü'nde organize edilmektedir. İstanbul işletme başına ortalama 6,4 kişilik istihdam düzeyi ile Türkiye genel imalat sektörü ortalamasının altında istihdam yapısına sahiptir. Kayseri Bölgesi bölgede mobilya sektörünün yükselişi kanepe, koltuk ve yatak üretimi ile başlamıştır. Teknolojik gelişmeler ve yeni yatırımlarla bugün mobilyanın her dalında üretim yapan firmaları ile Kayseri, Türkiye'nin önemli bir mobilya merkezi haline gelmiştir. TOBB ve TÜİK ihracat verilerine göre Kayseri ülke mobilya ihracatında bir numaralı bölgedir. İşletme başına istihdam ortalaması 20,4 olup Türkiye genel imalatının yaklaşık 2 katıdır.

Türkiye'de Mobilya Markaları

Ülkemizde her yıl onlarca mobilya şirketi açılmaktadır. Ülkemizde rekabetin fazla olduğu mobilya sektöründe, birçok marka bulunmaktadır. İşte ülkemizde bulunan mobilya markaları:

İstikbal Mobilya

1989 yılında Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde kurulan İstikbal mobilya, Türkiye'nin en büyük yatak üretim tesisine sahip olup ev tekstili üretimini de bünyesinde barındırmaktadır. İstikbal Mobilya, hisselerinin tamamı Boydak Holding'e ait en eski şirkettir. İki üretim tesisi ile genel merkezi Kayseri'dedir. Yaklaşık olarak 69.200 m² kapalı, 56.032 m² açık alanda yatak, ev tekstili ve endüstriyel üretim yapmaktadır. İstikbal mobilya, 2 milyona yakın çeşitli ürünleri üretebilen fabrikası ile 10 saniye de 1 adet yatak üretebilmektedir. İstikbal Mobilya'nın faaliyet konusu, yatak, ev tekstili, endüstriyel ürünler üretimidir. İstikbal Mobilya, yaylı yatak, sünger yatak, sandıksız baza, uyku setleri, nevresim takımları, yatak örtüleri, yatak koruyucular, yastık, pike, fonksiyonel bebek koltuğu, bebek uyku ürünleri, battaniye, çarşaf, havlu ve bornoz takımları, kırlent gibi uyku ürünleri üretmektedir. İstikbal Mobilya A.Ş'nin bünyesinde 72 kişi beyaz yakalı, 471 kişi mavi yakalı olmak üzere toplamda 543 kişi çalışmaktadır. Ayrıca Türkiye'de ve Avrupa'da mobilya sektöründe EFQM Mükemmellikte 3 Yıldız ve 5 Yıldız yetkinlik belgesine sahip ilk kuruluş olmuştur.

İstikbal Mobilya Fiyat Listesi

İstikbal Mobilya salon, koltuk ve yatak odası takımlarında oldukça başarılı markalardan bir tanesidir. İstikbal Mobilya yatak odası takımı fiyatları: 4.000 TL ile 6.000 TL arasındadır. Yemek odası takımı fiyatları: 5.000 TL ile 7.000 TL arasında değişmektedir. Koltuk takımları ise 4.000 TL ile 7.000 TL arasındadır.

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İstikbal Mobilya enflasyonla mücadele doğrultusunda tüm ürünlerine %10 indirim uygulamıştır. Ayrıca %10 KDV ve %30'a varan normal indirimleri de bulabilirsiniz.

Bellona Mobilya

Üretim faaliyetlerine 1997 yılında Kayseri Organize Sanayi bölgesinde başlayan Bellona Mobilya, yaptığı yatırımlar ve izlediği pazarlama stratejileriyle sektörde önemli bir konum haline gelmiştir. Kayseri'de bulunan üretim yeri, toplam 350.000 m²'lik alan üzerine kurulu 191.000 m²'lik kapalı üretim alanına sahiptir. Bellona markalı ürünlerin üretimi beş ana tesiste yapılmaktadır. Bu tesislerin, günde 6.000 yatak ve 15.000 parça ev tekstili ürünü üretebilecek kapasitesi bulunmaktadır. Bellona mobilya, 3.778 işçi ve 257 idari personel olmak üzere toplam 4.035 kişiyi istihdam ederken, kaliteli yüksek standartlarda üretmiş olduğu ürünlerini yurt genelinde 745'i bulan geniş bayi ağı ile müşterilerine hizmet vermektedir. Bellona, Dünya standartlarında, kaliteli, estetik ve insan sağlığına uygun panel mobilya, oturma grupları, yatak ve ev tekstili ürünleri üretmek ve hizmetlerini sunmaktır. Kardeş mobilya şirketleri İstikbal ve Mondi'dir.

Bellona Fiyat Listesi

Koltuk ve salon takımı denince aklımıza ilk gelen markalar arasında olan Bellona Mobilya'nın koltuk takımı fiyatları: 3.000 TL ile 7.000 TL arasında değişmektedir. Yatak odası takımı fiyatları ise 4.000 TL ile 9.000 TL arasındadır. Yemek odası takımı fiyatları: 3.000 TL ile 6.000 TL arasındadır.

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Enflasyonla mücadele eden markaların içinde olan Bellona, tüm mağazalarında %40'a kadar indirim bulabilirsiniz. Ayrıca tüm ürünlerde %10 KDV indirimi bulunmaktadır.

Tepe Home Mobilya

Tepe Home Mobilya ve Dekorasyon Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. 1997 yılında Bilkent Holding'e bağlı olarak kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana hızlı bir büyüme gerçekleştiren Tepe Home, mobilya ve ev aksesuarı perakendeciliği alanında faaliyet gösteren en büyük markalardan bir tanesidir. Tepe Home, ilk mağazasını 1998 yılında Bilkent Center Alışveriş Merkezi'nde faaliyete geçirmiştir. Bugün bünyesinde; 6 mağaza, 13 bayii, 2 depo, bir fabrika ve 110.000 m²"yi aşan satış alanı bulunmaktadır.

Tepe Home'un faaliyet gösterdiği mağazaların ikisi İstanbul'da, 3'ü Ankara'da bulunmaktadır. Adana, Alanya, İzmir, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, İzmit, Kayseri, Kıbrıs, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Isparta, Tokat, Gaziantep'te de birer mağazası bulunmaktadır. Tepe Home mağazalarında ana ürün grupları olarak mobilya ve ev aksesuarı yer almaktadır. Bir evin veya iş yerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan marka; mobilya ve aksesuar ana grupları altında değişik beğenilere hitap eden çeşitli tasarımlarda ve geniş fiyat aralıklarında olmak üzere binlerce çeşit ürünü mağazalarında müşterilerinin hizmetine sunmaktadır. Tepe Home ürünlerinin büyük bir kısmını kendi bünyesinde üretmektedir. Avrupa Birliği'ne uygun standartlarda üretim yapan şirket, modern ve teknolojik bir altyapıya sahiptir.

Tepe Home Fiyat Listesi

Tepe Home Mobilya'da birbirinden güzel ve şık ürünleri bulabilirsiniz. Tepe Home yatak odası takımı fiyatları: 6.000 TL ile 14.000 TL arasında değişmektedir. Yemek odası takımı fiyatları: 4.000 TL ile 9.000 TL fiyat aralığındadır.

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Tepe Home, tüm mobilya ürünlerinde %25 indirim yapmıştır. Ayrıca %8 KDV avantajı sunmaktadır.

Alfemo Mobilya

1997 yılında kurulan Alfemo Mobilya, "Özgün tasarımlarıyla mobilya pazarında trendleri belirleyen etkin bir marka olmak" vizyonuyla yola çıkmıştır. Alfemo, mobilyada modayı belirleyen, fonksiyonel, estetik, kaliteli ve şık tasarımlı ürünleri uygun fiyat politikasıyla, hızlı ve zamanında hizmet anlayışıyla sunmaktadır. Yatak odasından yemek odasına, genç odasından oturma odasına, geniş bir ürün yelpazesi bulunan Alfemo, bir evin ihtiyacı olan tüm mobilya ve aksesuarları kendi bünyesinde barındırmaktadır. 60.000 m² kapalı olmak üzere 200.000 m²'lik alana yayılmış Alfemo üretim tesislerinde tamamen otomasyona dayalı, SAP sistemine entegre edilmiş yeni nesil teknoloji kullanılmaktadır. Üretimde modern üretim tekniklerini esas alan Alfemo, çevre kirliliğine duyarlı makineler kullanmaktadır. Ayrıca GS Sertifikası ve TÜV Kalite Sertifikaları ile Dünya standartlarında ürünler üretilmektedir. Alfemo, yıllık toplam 150.000 takım yatak odası-yemek odası-genç odası, 182.000 adet kanepe, 40.000 takım oturma grubu, 200.000 adet yatak ve 150.000 adet baza üretim kapasitesine sahiptir. Almanya, Avusturya, İsviçre, Lichtenstein, Portekiz, Polonya, Bahreyn, Mısır, Umman, Katar, S.Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Fas, Bulgaristan, Ukrayna, Azerbaycan ve Hindistan'da sahip olunan Walt Disney lisansı ile Mickey Mouse, Cars, Winnie The Pooth ve Princess karakterlerini genç odalarında müşterilerine sunmaktadır.

Alfemo Mobilya Fiyat Listesi

Alfemo Mobilya ev dekorasyonu deyince ilk akla gelen markalardan bir tanesidir. Alfemo oturma takımı fiyatları 4.000 TL ile 7.000 TL arasındadır.

Yemek odası takımı fiyatları 4.000 TL ile 9.000 TL arasındadır. Genç odası takımı fiyatları ise 4.000 TL ile 7.000 TL arasındadır.

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Alfemo Mobilya, enflasyonla mücadele de %10 KDV indirimi sunmaktadır. Ayrıca Alfemo tüm ürünlerde %30'a varan indirimler yapmıştır.

Konfor Mobilya

Konfor Mobilya, 1999 yılından itibaren İzmir'de faaliyet göstermektedir. Yenilikçi ve trend tasarımlı ürünleriyle dünyanın birçok noktasına satış yapmaktadır. Mobilya sektöründe sahip olduğu tecrübeyi yeni ve modern mağazacılık konseptiyle buluşturan Konfor Mobilya, 20. yılını tamamlayacağı 2019 sonuna kadar Türkiye genelinde 200 mağazaya ulaşmayı hedeflemektedir. Konfor Mobilya'nın gelecek 5 yıla ilişkin yatırım bütçesi 500 milyon TL'nin üzerindedir. Ayrıca şirket 2018'in sonlarına doğru mağaza sayısını 100'e ulaştırmıştır. Konfor Mobilya, Almanya, Kıbrıs, Azerbaycan, Bahreyn ve Hollanda'da yer alan toplam yedi mağazasının yanı sıra 37 ülkeye ihracat yapmaktadır. 2019 yılında Turquality programına dahil olmayı hedefleyen Konfor Mobilya, ihracat cirosunu beş yılda beş kart artırıp, dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren 100 yurt dışı mağazaya ulaşmayı planlamaktadır. Konfor Mobilya 2019 yılında İzmir Kemalpaşa'da açılması hedeflenen yeni fabrika ile istihdamı dört kat arttırmayı hedeflemektedir. Ayrıca kurulacak yeni fabrika 163 bin metrekarelik bir alana kurulacaktır.

Konfor Mobilya Fiyat Listesi

Türkiye'nin en ünlü mobilya markalarından olan Konfor'da yatak odası takımları: 3.000 TL ile 10.000 TL arasında değişmektedir. Konfor oturma odası takımı fiyatları: 4.000 ile 7.00 TL arasındadır. Yemek odası takımı fiyatları ise 3.000 TL ile 7.000 TL arasında değişim göstermektedir.

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Konfor Mobilya, tüm ürünlerde nakite %30 ve %20 indirim yapmıştır. Ayrıca enflasyonla mücadele için tüm ürünlerde %8 KDV indirimi kullanmıştır.

Kelebek Mobilya

Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek Mobilya, Cumhuriyet tarihinin en köklü markalarından bir tanesidir. Şirket 1935 yılında İstanbul Haliç'te faaliyete geçmiştir. Bu yıl 83. kuruluş yıldönümü kutlayan Kelebek Mobilya, Düzce'de 40 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda, yüksek teknoloji ve üstün kalite yaklaşımı faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca mobilya, mutfak, banyo, oturma grupları ve özel ahşap donanımları üreten dev bir sanayi kuruluşu konumundadır.

Yurt içinde ürünlerini 150'nin üzerinde mobilya ve mutfak mağazasında tüketicilerin beğenisine sunan Kelebek Mobilya, ayrıca yaklaşık 15 ülkeye gerçekleştirdiği standart ve özel Kelebek ürünleri ihracıyla da uluslararası pazarda seçkin markalar arasında yer almaktadır. 1983 yılında mobilya sektörü için Lamisyon sistemini Türkiye'ye kazandıran ilk marka olmuştur. 1983 yılında mobilya sektörü için dünyada ilk olan imaj reklam çalışmasını gerçekleştiren ilk markadır. Mobilya ve dekorasyon konusunda araştırma ödülleri dağıtmış ve mesleki eğitim alan öğrencilere karşılıksız burs sağlayarak büyük bir istihdam sağlamıştır. Mobilya sektöründe 2017 yılında mobilya sektöründe en başarılı ihracatçısı ödülünü almıştır. Kelebel Mobilya ayrıca 2017 yılında sosyal medyayı en başarılı kullanan marka ödülünü de almaya hak kazanmıştır.

Kelebek Mobilya Fiyat Listesi

Türkiye'nin seçkin markalarından olan Kelebek Mobilya salon takımları fiyatı: 6.000 TL ile 9.000 TL arasındadır. Yemek odası takımı fiyatları ise 4.000 TL ile 7.000 TL

aralığındadır. Kelebek yatak odası takımı fiyatları 6.000 TL ile 10.000 TL arasındadır.

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Casa Mobilya, ürünlerinde her 10.000 TL'lik alışverişe anında 2.500 TL indirim uygulamaktadır. Ayrıca %8 KDV indirimi bulunmaktadır.

Casa Mobilya

Casa Mobilya, halen Yönetim Başkanı olan Hasan Kasan tarafından 1965 yılında kuruldu. İlk olarak Ankara Çıkrıkçılar Yokuşu'nda açılan Casa Mobilya, daha sonra Ankara sitelere taşındı. 1992 yılında ise İtalyanca'da ev anlamına gelen Casa markasını oluşturdu. Casa mobilya, 1995 yılında modern tarzda fonksiyonel ürünler üreten bir İtalyan firması ile lisans anlaşması yaparak, Ortadoğu distribütörlüğünün yanı sıra firmanın tüm ürünlerinin üretim hakkını da satın aldı. Bu sayede marka, mobilya sektöründe yapılan ilk lisans anlaşması olması bakımından önemli bir adım attı. 2000'li yılların başında bugünkü modern tesislerine taşınan Casa, halen üretimini Ankara Esenboğa Havalimanı bölgesinde yapmaktadır. 25.000 m²'si kapalı olmak üzere toplam 35.000 m²'lik fabrikasında hizmet vermektedir. Ürünlerinde koltuk ve mobilya üretiminin yanı sıra, bazı ürün grupları ve tamamlayıcı aksesuarlar alanında Avrupa'nın birçok önemli markalarıyla iş birliği yürütmektedir.

Türkiye mağazalarının yanı sıra; New York, Berlin, Moskova, Bakü, Dubai, Kahire, Tiflis, Doha ve Lefkoşa mağazalarıyla yurtdışı zincirini oluşturmuştur. Casa Mobilya, 2008 yılında en iyi Tasarım Ödülü'nü kazanmıştır. asa, IMOB 2013 İstanbul mobilya fuarında en iyi stand ödülünün sahibi oldu. 1.000'den fazla markanın yer aldığı fuarda özellikle yabancı sektör temsilcilerinin büyük ilgi gösterdiği Casa standı "En İyi Stand Ödülü"nü aldı. Casa Mobilya, 2014 yılında Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği 8. İSMOB Tasarım Yarışmasında "Oturma Grubu" kategorisinde "Pool" ürünü ile 1.lik ödülü kazandı.

Casa Mobilya Fiyat Listesi

Casa Mobilya'da kurulduğu günden bu yana ülkemizde tanınmış markalar arasındadır. Fiyat listesi Türkiye standartlarındadır.

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Casa mobilya yıl sonuna kadar, ürünlerinde %40'a varan indirimler uygulamaktadır.

Yataş&Enza Home Mobilya

Mobilya markaları arasında bulunan Enza Home, Yataş Grup'un yeni yaşam formları yaratmak için beğenilere sunduğu konsept markasıdır. Yemek odasından genç odasına, yatak çeşitlerinden, tekstil ve aksesuara kadar birbirinden geniş ürün yelpazesiyle hayatı şekillendiren Enza Home, farklı yaşam tarzlarını modern ve yenilikçi yaklaşımıyla evinize taşımaktadır. Yataş'ın temelini oluşturan Süntaş A.Ş. 1976 yılında kurulmuş, Anadolu'nun ilk sünger fabrikasıdır. 1979 yılında tesis yatırımlarını büyüterek süngerin yanı sıra süngerli yatak üretimine de başlamıştır. 1981 yılında yaylı yatak üretimi, 1987 yılında ev tekstili ürünleri, 1993 yılında sofabed ve koltuk takımları üretimine başlayarak ürünlerini geliştirmiş ve markamıza olan güveni, zengin hizmet anlayışı ve kalitesiyle pekiştirmiştir. Sektörünün önde gelen üreticilerinden biri olan Yataş ve Enza Home, bugün 92.000 metrekare kapalı alanı, 160.000 metrekare açık alanı, Kayseri ve Ankara'daki fabrikaları, 1.400'ü aşkın çalışanı ve 400'ü aşkın satış noktasıyla hizmet vermektedir. Kurulduğu günden bu yana her geçen gün gelişen teknolojisi ve artan kalitesiyle bir dünya şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. ABD, Kıbrıs, Romanya, Suriye, Hollanda, Libya, Fas, Gürcistan, Irak, Kenya, Suudi Arabistan, İran, Yemen, Yunanistan, Cezayir, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Maldivler, Mısır, Almanya, Macaristan, Bulgaristan, Rusya ve Romanya'ya ihraç edilen Yataş ürünleri, Avrupa ve Amerika'da dünyaca ünlü markaların adı altında satılmaktadır.

Enza Home & Yataş Fiyat Listesi

Enza Home'da oturma odası takımları fiyatı: 3.000 TL ile 10.000 TL arasında değişmektedir. Enza Home yemek odası takımları 3.000 ile 11.000 TL arasındadır. Yatak odası takımları ise 5.000 TL ile 14.000 TL arasında değişmektedir.

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Enza Home'da mobilya ve uyku ürünlerinde %40'a varan indirimler mevcuttur. Ayrıca enflasyon ile mücadele amacıyla ekstra %10 KDV indirimi vardır.

Doğtaş Mobilya

Mobilya markaları arasında olan Doğtaş, 1972 yılında Hacı Ali Doğan tarafından kurulan Doğan Mobilya'nın 1987'de anonim şirket haline dönüşmesiyle oluşturulan mobilya şirketidir. 1987 yılında Hacı Ali Doğan, Doğtaş A.Ş.'yi kurarak kurumsallaşma adına ilk adımı atarlar. 800 metrekare kapalı alana sahip mobilya atölyesini büyütüp ürettikleri mobilyaları, Çanakkale'de açtıkları kendi mağazalarında satışa sunmaya başlamışlardır. 1989 yılında kapı ve parke fabrikası faaliyete geçmiştir. Çanakkale ve Bandırma şubeleriyle perakende mağazalar zinciri genişlerken; Doğtaş her yönden gelişmeye devam etmektedir. Kapasitenin artması makineleşme ihtiyacı doğurur. İtalya ve Almanya'dan getirilen yüksek teknolojili makinelerle kapasite artırımına gidilmiştir. Doğtaş Mobilya ilk ihracatını Arnavutluk'a yapmıştır. 2005 yılında 10 milyon dolarlık yatak, kanepe ve baza fabrikası yatırımı yapılarak kapalı alanlarını 70.000 metrekareye çıkarmışlardır. 2008 yılında devlet tarafından yapılan yoğun bir inceleme ve değerlendirme sonucunda, "Dünya Markası" olmaya aday firmalara verilen Turquality destek programına dahil olmuştur. Bu gelişmeyle yurtdışı yatırımlarına hız kazandıran Doğtaş, stratejik hedef pazarlarda büyümesine de devam etmiştir. 2017 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından "Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü" almaya hak kazanmıştır. Ayrıca marka yönetimi ve pazarlaması konusunda başarı gösteren firmaların dünya çapında seçimini ve tanınmasını sağlayan Superbrands'in yürüttüğü çalışma doğrultusunda, Türkiye'nin süper markalarından olmaya hak kazanmıştır.

Doğtaş Mobilya Fiyat Listesi

Kaliteli ve şık mobilyalara sahip olan Doğtaş Mobilya'da oturma odası takımları: 6.000 TL ile 14.000 TL arasındadır. Yemek odası takımları 4.000 TL ile 10.000 TL arasında değişmektedir. Doğtaş Mobilya çocuk odası takımları ise 2.000 TL ile 6.000 TL arasındadır.

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Çilek Mobilya

Çilek Mobilya, 1995 yılında aile şirketi olarak Türkiye İnegöl'de kurulmuştur. 1996 yılında markalaşan Çilek Mobilya, ilk ihracatını Ukrayna'ya yapmıştır. 1998 yılında ilk büyük mağazasını Bursa'da açmıştır. Ayrıca 2001 yılında ilk yurtdışı mağazasını Malta'ya açmıştır. Bebek, çocuk ve genç odaları ile aksesuarlar tasarlayan Çilek Mobilya, tüm dünyada satışlarına devam etmektedir. 5 kıtada, 71 ülkede 500'ü aşkın mevcut satış noktası bulunan şirket, gelecek 5 yıl içinde 1.000'in üzerine çıkarmayı hedeflemektedir. Çilek Mobilya, ihtiyaç duyduğu ürünlerde Almanya'da

LGA

tarafından yüksek güvenlik ve kalite standartlarına uygun ürünlere verilen

GS Kalite Sertifikasına

sahiptir. Ayrıca ileri çocuk güvenliği standartlarına göre tasarlanan ve üretilen Çilek ürünleri,

Avrupa Birliği standartları

na uygun

anti-kanserojen

malzemeler kullanılarak, yüksek teknoloji ile üretilmektedir. 2007 yılında mobilya ihracat şampiyona olan Çilek Mobilya, bir sene sonra en beğenilen şirket ödülünü almıştır. 2010 yılında ise 66 ülkede 444 satış noktasına ulaşarak büyük bir rekora imza atmıştır.

Çilek Mobilya Fiyat Listesi

Çilek Mobilya genellikle gençlere hitap eden ürünleriyle dikkat çekmektedir. Çilek genç odası takımları fiyatı: 2.000 TL ile 7.000 TL arasında değişmektedir.

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Çetmen Mobilya

Çetmen A.Ş ilk mağazasını 1962 yılında İzmir'in Bayraklı ilçesinde açmıştır. Uzun yıllar tek bir mağaza ile müşterilerine hizmet veren Çetmen Mobilya, 1995 yılında mobilya fabrikasını kurmuştur. Mobilya fabrikasını kurması ile birlikte alt yapısını güçlendiren Çetmen, ikinci mağazasını İzmir'in Çiğli ilçesinde, üçüncü mağazasını ise 2001 yılında Manisa ilinde açmıştır. Çetmen Mobilya günümüzde, 52 mağaza ve 86.000 metrekareyi aşan satış alanıyla faaliyet göstermektedir. Bu mağazaların 16'sı İzmir'de, 6'sı Manisa'da, 7'si İstanbul'da, 3'ü Aydın'da, 2'si Denizli'de, 2'si Uşak'ta, 2 'si Muğla'da, 2'si Balıkesir'de, 3'ü Ankara'da ve İzmit'te bulunmaktadır. Ürünlerini İzmir'de 50 bin metrekarelik kapalı bir tesiste üretmektedir.

Çetmen Mobilya Fiyat Listesi

Çetmen Mobilya kurulduğu günden beri kalitesinden ödün vermemiştir. Çetmen Mobilya salon takımları fiyatı 4.000 TL ile 8.000 TL arasında değişmektedir. Çetmen yatak odası takımları fiyat aralığı 4.000 TL ile 7.000 TL arasındadır.

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Çetmen Mobilya enflasyonla mücadele adı altında tüm ürünlerine %10 indirim yapmaktadır.

Loda Mobilya

Mobilya markaları arasında olan Loda Mobilya, Tech Design Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak 2000 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Mobilya sektörüne yön veren Loda Mobilya, kurulduğu günden bu yana, yüksek teknoloji ve insan emeğini birleştirerek topluma ve çevreye duyarlı üretim anlayışı içindedir. İstanbul'da; Modoko, Masko ve Bostancı'da mağazaları olan Loda Mobilya'nın İstanbul dışında ise mobilyanın başkenti Bursa Nilüfer'de ve Antalya'da mağazaları yer almaktadır. Yurt içinde olduğu kadar Ortadoğu ve Avrupa'da da geniş bir mağazacılık ağı yaratan Loda Mobilya'nın; Azerbaycan, Dubai, Filistin, Pakistan, Suudi Arabistan, İsrail, Gürcistan, Litvanya, Belarus ve Bulgaristan'da da mağazaları bulunmaktadır. Loda, mobilya sektöründe 20 yılı aşkın tecrübesiyle toplam 15.000 m² kapalı alanda, 250 çalışanı ile üretime devam etmektedir. Modern ve loft mobilya tarzında yatak odaları, yemek odaları, koltuk grupları, TV üniteleri ve mobilya aksesuarları üreterek müşterilerine hizmet vermektedir. Loda Mobilya, müşterilerinin sürekli artan ve değişen talepleri doğrultusunda hareket etmektedir. Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmak ilk amaçlarındandır.

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Loda Mobilya çeşitli ürünlerine %15 üstüne %10 indirim yapmaktadır.