Türkiye'de 'muzır' ilan edilen 'Asi Kızlarla Uykudan Önce Hikâyeler' kitabının yazarından 'Türk asi...

Türkiye'de Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nun Eylül sonunda 'muzır' ilan ettiği kitaplar arasında yer alan "Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler" kitabının iki İtalyan yazarından biri olan Francesca Cavallo, bu kararın kendisini "mücadeleye devam için motive ettiğini" söyledi.

Kitabı Elena Favilli ile birlikte 2016'da yayımlayan Francesca Cavallo, İtalyan basınına ve sosyal medyada yaptığı açıklamalarda Türkiye'deki "asi kızlara" dayanışma mesajı gönderdi.

Cavallo dün Instagram'a yazdığı mesajında bu kararın "çocuklara, farklılıklara kıymet veren ve özgürlüğü teşvik eden hikayeler sunmanın önemini" hatırlattığını söyledi ve "Şimdi bunun için savaşmaya her zamankinden daha kararlıyım" dedi. Cavallo, "Sevgili Türk asi kızlar, düşüncelerimde, sözcüklerimde ve işlerimdesiniz" diye yazdı.

İtalya'da yayımlanan La Repubblica gazetesi de konuyla ilgili haberinde Cavallo'nun şu sözlerine yer verdi:

"Kız çocukları daha fazla kadın rol modeliyle çevrili olarak büyümeyi hak ediyor. İstedikleri her şeyi yapabileceklerine inanarak büyümeyi hak ediyor. Bir hükümet, eşitliği teşvik eden bir çocuk kitabından korkuyorsa bu kitabın büyük bir etki yarattığını gösterir, bu da beni her gün mücadeleye devam etme konusunda motive eder."

'Açıklama ve yayımlama özgürlüğüne müdahale'

Türkiye Yayıncılar Birliği, 1 Ekim'de yaptığı açıklamada "Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu; 27 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla, yeterli gerekçe göstermeden, Elisabeth Brami'nin "Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi" ve "Kız Çocuk Hakları Bildirgesi" (Yapı Kredi Yayınları); Francesca Cavallo ile Elena Favilli'nin "Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler Olağanüstü 100 Hikaye" (hep kitap) ve "Sünnetçi Kız" (Cinius Yayınları) adlı kitaplarında yer alan bazı yazıların "18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna" karar verdi" demişti.

Açıklamada, "Koruma Kurulu vermiş olduğu muzır neşriyat kararlarıyla, açıklama ve yayımlama özgürlüğüne müdahale etmektedir" eleştirisi yer almıştı.

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu'nda, "18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacağı" belirlenen eserler için "ancak 18 yaşından büyük olanlara içi görülmeyen zarf veya poşet içinde satılabilir. Bu zarf ve poşetlerin üzerinde eserin ismi ile "Küçüklere zararlıdır" ibaresinden başka hiçbir yazı ve resim bulunamaz" deniliyor.

Bu eserlerin, açık sergilerde ve seyyar müvezziler tarafından satılması; dükkanlarda, camekanlarda ve benzeri yerlerde teşhir edilmesi; gazeteler, mecmualar, duvar ve el ilanları, radyo ve TV ile veya diğer suretlerle ilan edilmesi, satışı için reklam ve propaganda yapılması; küçüklere gösterilmesi, verilmesi ve okul ve benzeri yerlere sokulması da yasaklanıyor.