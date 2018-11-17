Türkiye'de Öğretim Üyelerinin Gözaltına Alınması ABD'yi Rahatsız Etti

ABD Büyükelçiliği, Anadolu Kültür'e yönelik soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan akademisyenlerle ilgili açıklama yaptı.

"GÖZALTINDA TUTULANLARI SERBEST BIRAKMA ÇAĞRISI YAPIYORUZ"

ABD Büyükelçiliği twitter hesabından yapılan açıklamada "ABD, Türkiye'nin Anadolu Kültür ile ilişkili sivil toplum liderlerin gözaltına almasından endişelidir. Türkiye'ye ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğüne saygı duyma ve keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısı yapıyoruz" denildi.

20 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Anadolu Kültür'e yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

4 İLDEKİ EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Anadolu Kültür A.Ş.'nin yöneticileri ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay Tüten ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.