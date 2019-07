Türkiye'de okudular, Afganistan ve Irak'ta bakan oldular - ANKARA

ZUHAL DEMİRCİ - Türkiye 'de eğitim gördükten sonra Afganistan 'da Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olan Sayed Enver Sedat ve Irak 'ta İletişim Bakanı olarak görev yapan Naaem Thjeel Yousir, aldıkları eğitimin kariyerlerinin şekillenmesinde oldukça önem teşkil ettiğini ve unutulmaz bir tecrübe yaşadıklarını söyledi. Afganistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sedat ve Irak İletişim Bakanı Yousir, AA muhabirine, Türkiye'de eğitim aldıkları yıllardaki anılarını ve buradaki eğitimlerinin kariyerleri açısından önemini anlattı.Ülkesi Afganistan 'dan 1997'de burslu öğrenci olarak Türkiye'ye gelen Sedat, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümünde eğitim aldığını söyledi.Türkiye'deki eğitimini 2002'de tamamlayarak ülkesine döndüğünü ve basın sektöründe uzun yıllar çalıştığını dile getiren Sedat, 2010'da Afganistan parlamentosuna girdiğini daha sonra vali ve ardından Afganistan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptığını belirtti.Sedat, 3 aydır ülkesinde Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olarak görev yaptığına değinerek, Türkiye'de aldığı eğitiminin kariyerinin şekillenmesinde önemli yeri bulunduğuna işaret etti. Afganistan 'da yaşadığı 700 bin nüfuslu kentte, sadece 2 öğrencinin Türkiye bursu almaya hak kazandığını ve bu 2 kişiden birisi olduğu için kendisini çok şanslı gördüğünü vurgulayan Sedat, Türkiye'nin sağladığı burs imkanının kendisi için kurtuluş yolu olduğunu ifade etti.Sedat, "Türkiye'de eğitim alıp ülkemize döndüğümüzde okumuş, entelektüel, genç, Avrupa görmüş kişiler olarak her yerde el üstünde tutuluyorduk. Bu bize büyük fırsat yarattı." dedi."Türkiye'de okumak artık bir ayrıcalık"Türkiye'de edindiği bilgi ve birikimin yanı sıra sahip olduğu çevre ve kurduğu dostluk ilişkilerinin kendisine başarı getirdiğini belirten Sedat, şunları söyledi:"Türkiye'nin bize verdiği eğitim ve desteğin katkısı çok büyük. Afganistan vatandaşı olarak Türkiye'ye geldiğimde kendimi Afganistan temsilcisi, Afganistan 'a gittiğimde ise Türkiye temsilcisi gibi hissediyorum. Gerçek gönül elçileri olmaya çalışıyoruz. Dostluk köprüleri kurmaya çalışıyoruz. Birtakım girişimler, irtibatlar ve iş birliklerinin kurulması için hep çaba sarf ediyoruz." Afganistan 'da lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi için Türkiye Burslarına yoğun talep olduğunun altını çizen Sedat, bu yıl 250 kişilik kontenjan için 20 bin kişinin bu burslara başvurduğunu bildirdi."Türkiye'de okumak artık bir ayrıcalık ve ekol." diyen Sedat, halihazırda Afganistan parlamentosunda Türkiye mezunu 6 milletvekili bulunduğuna da dikkat çekti.Sedat, Türkiye'de okuduğu dönemde teknoloji ve iletişim araçlarının bugünkü kadar gelişmediği için ailesiyle iletişim kurmakta zorluk yaşadığını anlatarak, "Ülkemizde Taliban vardı. Ailelerimizden haber alamıyorduk ama bunun dışında burada yaşadığımız her anı, aldığımız her nefes güzeldi. Herkes bize yardımcı olmaya çalışıyor, kardeş gibi bağrına basmaya çalışıyordu." diye konuştu.En az kendi ülkesi kadar Türkiye'yi sevdiğini belirten Afgan Bakan Sedat, "Ben de nerede bir Türk insanı görsem, ona elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum." ifadesini kullandı."Türkiye'de bulunmak unutulmaz bir tecrübeydi"Irak İletişim Bakanı Yousir de ülkesinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2010'da doktora eğitimi için Türkiye'ye geldiğini, doktoraya başlamadan bir yıl önce Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Türkçe eğitim aldığını belirtti.TÖMER'de farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrencilerle aynı sınıfta eğitim aldıklarını söyleyen Yousir, "Özellikle TÖMER'de çok eğlendiğimizi hatırlıyorum. Kimse Türkçe bilmiyordu, birbirini anlamıyordu, herkes söylediği cümlenin ardından gülüyordu. Benim için çok güzel günlerdi." ifadelerini kullandı.Ardından Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde doktora programına başladığını söyleyen Yousir, mezun olduktan sonra ülkesine döndüğünü belirtti.Yousir, Türkiye'de Bilgisayar Mühendisliği alanında çok nitelikli eğitim verildiğini ve aldığı diplomanın uluslararası geçerliliği bulunduğunu vurgulayarak, "Özellikle kendi alanımda Türkiye'de bulunmak benim için unutulmaz bir tecrübeydi." dedi.Türkiye'deki eğitim hayatı boyunca çok güzel günler geçirdiğini kaydeden Yousir, "Lisans eğitimini burada alan öğrencilere, Türkiye'de yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam etmelerini öneririm çünkü Türkiye hakikaten nitelikli eğitim açısından önemli bir yer." değerlendirmesinde bulundu.