Türkiye'de Profesyonel Boks Federasyonu'nun Kurulması İçin İlk Adım Atıldı

Toplamda 7 kulüpten 49 delegenin katıldığı genel kurulda seçime tek aday olarak giren Hayrettin Dikkanoğlu, başkanlığa seçildi.

Türk Boks camiasının en önemli ismi, 4 kez Avrupa Şampiyonu olarak adını altın harflerle yazdıran onursal başkanı Cemal Kamacı konuşmasında Türkiye'de boks alanında profesyonel lisans çıkarılmadığı için kendisinin de yabancı ülke lisansı ile dövüştüğünü belirterek ''Türkiye'de boks sporunun profesyonelleşmesi hususunda çok geç kalındı. Umarım ülkemizde de bir an evvel profesyonel boks lisansı veren bir federasyon kurulur ve ülkemizin yetenekli gençleri dünyanın en önemli organizasyonlarında bayrağımızı dalgalandırır. Genel kurulumuzun bu anlamda hem bize hem de Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum.'' İfadelerini kullandı.

Federasyon başkanı Hayrettin Dikkanoğlu ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

''Bugün burada Türkiye'de profesyonel boksun tam anlamıyla hayata geçirilmesi adına ilk adımımızı atmış bulunuyoruz.Bu anlamda genel kurulda bizlerle birlikte olan değerli büyüğümüz Cemal Kamacı başta olmak üzere, Başkan Yrd. Yılmaz AYDIN, Başkan Yrd. Mehmet CANSIZOĞLU, Başkan Yrd. Turan BAŞAK Başkan Yrd.Murat ÖNER,Genel Sekreter Yücel PİYADEOĞLU ve diğer yönetimdeki arkadaşlara teşekkürlerimi sunarım.

Ülkemizde profesyonel boks federasyonun henüz kurulamaması ülkemiz adına büyük bir eksikliktir. Bugünkü genel kurulla birlikte, boksun profesyonelleşmesi adına en güçlü adımlarımızı atmış bulunmaktayız. Çok değerli bir ekiple yola çıktık Profesyonel boks federasyonunun kurulması ile birlikte ülkemiz hem maddi anlamda hem de manevi anlamda büyük kazanımlar elde edecektir. Bunun yanı sıra ülkemizde profesyonel boks lisansının verilmemesi nedeniyle başka ülkeler adına ringe çıkmak zorunda kalan sporcularımızı da geri kazanmak adına önemli bir adım olacaktır.

Boksun profesyonelleşmesi ile birlikte amatör boksta başarılı olan ancak ekonomik problemler nedeniyle boks sporunu bırakmak zorunda kalan değerli sporcularımızın, aynı şekilde yabancı memleketlerde kötü muameleye maruz kalan antrenörlerimiz ve sporcularımızın da bir anlamda kanayan yarasına merhem olacağız.

Ülkemizde profesyonel boksun kurulması demek, ülkemizin bayrağının dünyanın farklı coğrafyalarında dalgalanması, tanıtımının yapılması demektir. İnanıyorum ki profesyonel boks ile birlikte ülkemiz de büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak ve bu sayede ülkemiz maddi ve manevi olarak büyük kazanımlar elde edecektir.

Aynı şekilde halihazırda bu sporun teşvik edilmesi ile birlikte suça sürüklenen çocukların da topluma kazandırılması, vatana ve millete faydası olan bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Umuyorum ki çıktığımız bu güzel yolda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere her kesimin desteğini alır ve bu güzel projeyi bir an evvel hayata geçiririz.''

Bunun yanı sıra derneğin hukuk işlerinden sorumlu avukatları Av. Eşref Çelik, Av. Onur Baloğlu, Av. Mert Ulaş Özeken ve Av. Enescan İşlek de yaptıkları ortak açıklamada ''Türkiye'de profesyonel boks lisansı verecek bir federasyonun kuruluş aşamasında bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. İnanıyoruz ki onursal başkanımız Cemal Kamacı ve Federasyon Başkanımız Hayrettin Dikkanoğlu ve ekibi ile birlikte başlamış olduğumuz güzel yolculuğu iyi bir şekilde neticelendireceğiz. Bizler de ülkemizin boks sporunda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmesi adına federasyonumuzun kurulması için her türlü hukuki desteği vereceğiz.'' İfadelerini kullandılar.