Türkiye'de Riskli Bina Olsun İstemiyoruz"

Kaynak: İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de yenilenmesi gereken toplam 6.7 milyon konutu 20 yıl içerisinde dönüştüreceklerini, Türkiye'de riskli bir bina olmasını istemediklerini söyledi. Bakan Kurum Hatay Valiliğini ziyaret etti. Bakan Kurum valilik şeref defterini imzalamasının ardından, kurum müdürleri ile Bakanlık tarafından Hatay'a yapılması planlanan projeler hakkında toplantı gerçekleştirdi. Bakan Kurum toplantı sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye'de riskli alanların tespit edildiğini ve 6.7 milyon konutu 20 yıl içerisinde dönüştüreceklerini belirterek, "Şehirdeki riskli alanların 3 ay içerisinde tespit edilerek Bakanlığımıza bildirilmesi talimatını verdik ve valiliklerimiz bu alanda en riskli alandan başlayarak bu tespit çalışmalarını yürütüyorlar. Biz de yılda 300 bin, önümüzdeki 5 yıllık içerisinde 1 buçuk milyonluk konutu yapacağımızı ifade etmiştik. Yenilenmesi gereken 6.7 milyon konutumuzu da 20 yıl içerisinde dönüştürmek suretiyle Türkiyemizde riskli bir bina olsun istemiyoruz. Bu kapsamda kentsel dönüşüme kredi vermek sureti ile İller Bankası Genel Müdürlüğümüzde yasalaşan kanun kapsamında kentsel dönüşüm projelerinde yüzde 50'ye kadar hibe, kredi desteği vermek suretiyle yaklaşık 4 milyar liralık kaynağı kentsel dönüşüm projelerine aktaracağız. Bu projeler belediyelerimiz ile birlikte yürüteceğimiz bizim Toplu Konut İdaresi eli ile yapacağımız 40 bin konutun haricinde yine 4 milyar liralık kredi kaynağını da belediyelerimize vermek suretiyle kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız. Yüzde 50'ye kadar kredi faizini de hibe desteği vererek kentsel dönüşüm içinde önemli bir süreci başlatacağız" dedi."YATAY ŞEHİRLEŞMEYE ANLAYIŞINI ÖNE ÇIKARACAK PROJELER YAPACAĞIZ"Hatay'da yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Antakya'da Emek ve Aksaray mahallelerinde 347 bin metrekarelik alanda yaklaşık 3312 bağımsız bölümümüz var ve bu alanda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eli ile gerçekten örnek yatay şehirleşme, yerel mimari örneği gösteren çok özel bir projeyi gerçekleştiriyor olacağız. Bundan sonraki sürecini belediyemiz ile birlikte TOKİ ve Bakanlığımız bünyesinde birlikte yürütecekler ve bu projeye ilişkin her türlü teknik ve finansal desteği bakanlığımız tarafından verilmesi sureti ile bu projeyi artık 2019 yılı içerisinde başlayacağız ve 2023 yılına geldiğimiz de ise Emek ve Aksaray mahallelerinde dönüşmeyen konut kalmayacak. Diğer önemli kentsel dönüşüm projemiz İskenderun Meydan Mahallesi, Numune Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Modernevler Mahallesi, Pınarbaşı ve Esentepe Mahallesi'ni de içeren İskenderun'da önemli kentsel dönüşüm projesini belediyemiz, bakanlığımız ve TOKİ eli ile yürütülecek. Bu yapacağımız projeler Hatayımızın kültürüne, özüne, yerel mimariye uygun örnek projeler olacak. Bu örnek projeleri şehir genelinde uygulamak üzere bu alanlardan başlamak üzere çok örnek bir kentsel dönüşüm projesini yapıyor olacağız" diye konuştu. Kentsel dönüşüm projelerinde az katlı, yatay şehirleşme anlayışını öne çıkaracak projeler yapacaklarını belirten Bakan Kurum "Dörtyol'da Yeşil Mahallesi, Hurmalık mevki ve mezbahane semtinde dönüşüm çalışmalarını Dörtyol Belediyesi talimatlarımız çerçevesinde bakanlığımız ve TOKİ ve İller Bankası Genel Müdürlüğü ortak bir çalışma yürütecekler. Bu çalışma ile birlikte buradaki kentsel dönüşüm projesini de uygun, az katlı, bizim yatay şehirleşmeye anlayışımızı öne çıkaracak örnek bir projeyi Dörtyol'da uygulayacağız" dedi. Bakan Kurum tarım ve limanda istihdamı arttıracak master plan çalışmasını da yürüttüklerini söyleyerek şöyle devam etti:"Hatay bir taraftan sanayi, bir taraftan tarım şehrimiz. Sanayiyi iyileştirmek adına Hatay genelinde çalışmalar yürütüyoruz. Tüm ülkedeki ulusal, mekansal stratejik plana uygun bir şekilde tarım alanlarını, turizm alanlarını, sanayi alanlarını bölge de istihdamı, turizmi arttıracak şekilde yeni bir planlama sürecinde nüfus artışını da ön görmek sureti ile lojistik alanların bu ulaşım yolları güzergahları üzerinde bunun için tünel projemiz de var, limandaki istihdamı arttıracak projelerimizi içeren çok önemli master plan çalışmasını da yürütüyoruz. Tarımı arttıracak hazine arazilerini de kullanmak istiyoruz. 2 tane hazine arazimiz var kullanmak istediğimiz. Biri Arsuz'daki Tekel depolarının bulunduğu alan 155 bin metrekarelik alan bu alanda biz soğuk hava deposu yapacağız. Buradaki tarımı arttırabilmek ve bu ürünleri 12 ay kullanabilmek adına Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız burada soğuk hava deposu yapacak. Bunun dışında da lojistik hizmetlere imkan tanıyacak antrepolarımız, depolarımız bu projeyi de yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız gerçekleştirecek. Hassa ilçemizde de 80 bin metrekarelik alanda yapacağız. Bu alana soğuk hava deposu yapmak sureti ile bölgedeki tarımı istihdamı arttırmak istiyoruz. Kalan kısımlarda da bölgenin ihtiyaçları olan depo ve lojistik alanları sanayicimize sunmak suretiyle bölgedeki sanayi ve istihdamı arttıracak bu projeyi hayata geçireceğiz." Hatayspor'un stadının Ekim ayı içerisinde biteceğini ve eski stadın yerine Millet Bahçesi yapılacağı müjdesini veren Bakan Kurum, "Hatayspor'a yeni bir stat yapıyoruz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eli ile yapılan inşaatında ekim ayı içerisinde tamamlanıp önümüzdeki sezona Hatayspor yeni stadyumunda maçlarını oynayacaktır. Eski stadın bulunduğu alanı da bizim 81 ile millet bahçesi yapma sözümüz var. Hatayımıza da şehir merkezinde çok önemli lokasyonda yaklaşık 46 bin metrekarelik alanda millet bahçesi kazandırıyoruz. Bu millet bahçesinin projesini de bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eli ile yapacak. İçinde millet kıraathanelerinin, yürüme yollarının olduğu projeyi Hataylılara kazandıracağız. Hatay'daki yeşil alanı attırmak ve Hataylı vatandaşlarımıza hizmet etmek için" dedi.(Gökhan Aklan - Adem Karagöz - Mehmet Bayrak/İHA)