Türkiye'de Salgının Biteceği Tarih Matematiksel Olarak Hesaplandı
Türkiye'de salgının biteceği tarih matematiksel olarak Alaaddin Keykubat Üniversitesinde hesaplandı. Gerçekleştirilen çalışmaya göre önümüzdeki günlerde Corona virüsü vaka sayısında artış gözlenebileceği, örneklemelerin 15 Nisan sonrasında, salgının yayılma hızında düşüş beklentisine neden olduğu belirtildi.
06.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:51
Türkiye Koronavirüs Yayılım Matematik Model Simülasyonu adı verilen çalışmayla ilgili olarak açıklamada bulunan ALKÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Hasan Basri Savaş, Corona virüsüyle mücadele için alınan tedbirler ve bugünden sonra alınacak tedbirlerle vaka sayısının ne şekilde seyredileceğini simüle ettiklerini ifade etti. Savaş, araştırmayla ilgili olarak yazılan makalenin bilim dünyasında olumlu geri dönüşler aldığını da sözlerine ekledi.
Hasan Basri Savaş, gerekli tedbirler alınmasaydı vaka ve ölü sayısı 2 katına çıkabilirdi ifadelerini kullandı. ALKÜ Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zafer Çakır ise daha önce çalışmış olan bir modellemeyi Corona virüsü sayılarına göre güncelleyerek çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirtti. Hastalığın yayılma hızının hasta olan ve olmayan kişi sayısının çarpımıyla orantılı olduğunı ifade eden Çakır, bu bilgiyi gerçek verilerle kullanarak şu anki modellemeye sahip olduklarını belirtti.
Kaynak: Tamindir
Etiketler: Hasan Basri, Koronavirüs, Türkiye, Teknoloji