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Türkiye'de Sokaklar Boşalıyor

Türkiye'de sokaklar büyük ölçüde boşaldı.

18.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:46
Türkiye 'de sokaklar büyük ölçüde boşaldı. Yetkililer "OHAL ve sokağa çıkma yasağı gibi söylentilere itibar etmeyin" dedi. Türkiye'de Sokaklar Boşalıyor

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Türkiye, Güncel

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