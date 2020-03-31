Türkiye'de son 24 saatte 46 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 46 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti.
31.03.2020 19:54 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:55
Türkiye 'de son 24 saatte 46 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 214'e çıktı. Toplam vaka sayısı 13 bin 581'e ulaştı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA