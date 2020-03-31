Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türkiye'de son 24 saatte 46 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 46 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti.

31.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:01
Türkiye 'de son 24 saatte 46 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 214'e çıktı. Toplam vaka sayısı 13 bin 581'e ulaştı
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Türkiye’de son 24 saatte 46 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Sağlık

Haberin Videosu :

Türkiye'de son 24 saatte 46 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti.
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Sağlık ››Türkiye'de son 24 saatte 46 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti. - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

20:53: Karantinada 14'üncü gün: Sağlık problemi olmayan kişiler tahliye edilecek - Haberler 20:50: Üsküdar sahilinde korona virüs yasağına uymayan balıkçılar için şeritli önlem - Haberler 20:49: Kullanıcıları 30 Dakikada Pilot Yapan Şirket - Haberler 20:49: DSÖ YouTube ve Twitch ile Anlaşma Yoluna Gidiyor - Haberler 20:49: ABD'de iPhone Konum Verisi Kullanımı - Haberler 20:37: Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi - Haberler 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz - Haberler 20:08: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim 19:51: Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi - Haberler 18:23: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı - Haberler 16:46: Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi - Haberler