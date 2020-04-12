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Türkiye'de son 24 saatte 97 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 97 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 198 olduğunu açıkladı.

12.04.2020 19:46 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:46
Türkiye'de son 24 saatte 97 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 97 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 198 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 97 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 198 olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre bugün 35 bin 720 test yapılırken, 4 bin 789 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 56 bin 956 olurken, toplam 3 bin 446 kişi iyileşti. Toplam entübe hastası bin 978 kişi, toplam yoğun bakım hastası bin 665 kişi oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Güncel
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