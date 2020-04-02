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Türkiye'de son 24 saatte korona virüsten 79 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 356'ya yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte korona virüsten 79 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 356'ya yükseldi.

02.04.2020 19:37 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:38
Türkiye 'de son 24 saatte korona virüsten 79 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 356'ya yükseldi. Toplam vaka sayısı 18 bin 135'e yükseldi.
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Türkiye’de son 24 saatte korona virüsten 79 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 356’ya yükseldi

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Genel

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Türkiye'de son 24 saatte korona virüsten 79 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 356'ya yükseldi
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