Türkiye'de Sportif Havacılık Yeniden Şekilleniyor

30 Kasım 2018 Cuma 12:49



30 Kasım 2018 Cuma 12:49

Eskişehir'de, Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından Yamaç Paraşütü Birinci Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açıldı.Kursa, Türkiye'nin dört bir yanından Eskişehir'e gelen yaklaşık 50 deneyimli yamaç paraşütü pilotu katıldı. Eskişehir Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda verilen kursta sporcu yetiştirmek adına antrenör adaylarına branşında uzman tecrübeli eğitmenler tarafından dersler veriliyor. Eğitimin son gününde kursu ziyaret eden THSF Genel Sekreteri Mehmet Turhan, tüm katılımcılara çalışmalarında başarılar diledi. Türkiye'nin ilk yamaç paraşütü pilot ve eğitmenlerinden Can Gül'ün de aralarında bulunduğu alanlarında uzman öğretim görevlileri tarafından verilen eğitimde; genel antrenman bilgileri, spor psikolojisi, sporcu beslenmesi, spor anatomisi, spor fizyolojisi, sporda öğretim yöntemleri, sporda ölçme ve değerlendirme, sporda yönetim ve organizasyon, psikomotor gelişimi, yetenek seçimi ve ilkeleri, özel antrenman bilgisi ve spor dalı teknik taktiklerin püf noktalarına değinildi.Bölgelerinde sporu daha fazla yayma adına etkin faaliyetlerde bulunan Elazığ Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Kenan Şaksu, YP Pilot Fatih Aydoğan, Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Eren Varlı, İstanbul Paramotor Eğitmeni Erdoğan Şanslı, YP Tandem Pilotu Hakan Aksu, Cappadocia Havacılık Kulübü YP Tandem Pilotu Ahmet Bölükbaşı, Kayseri Talas Belediyesi Yamaç Paraşütü Kulübü Pilotları Barış Utkan, Faruk Kahraman ve Leyla Kahraman ise THSF'na teşekkürlerini ilettiler. - ESKİŞEHİR