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Türkiye'de Suriyeli girişimci olmak: Yaman Halawi'nin hikayesi

Yaman Halawi isimli genç, Halep'ten Türkiye'ye 41 saatlik zorlu bir yolculuğun ardından girişimcilik ve çeviri alanında bir çeviri şirketi kuracak kadar topluma entegre oldu.

04.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:28Türkiye'de Suriyeli girişimci olmak: Yaman Halawi'nin hikayesi
Yaklaşık 3.6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan 'de sığınmacıların savaş bittiğinde ülkelerine dönüp dönmeyecekleri yıllardır tartışılıyor. Kimilerine göre Suriyelilerin Türkiye'de çok geniş bir yelpazede kurdukları binlerce şirket ve yarattığı ekonomik potansiyel, ev sahibi toplumla kaynaşma ve yeni hayatını Türkiye'de kurgulama isteğini ifade ediyor.

Resmi rakamlara göre, Türkiye'de yaşayan Suriyeliler yaklaşık on yıldır 1,5 milyar liraya yakın yatırım yaparak farklı sektörlerde 15 bin 159 şirketi ya kurdular ya da ortak oldular; binlerce kişiyi istihdam ediyorlar. Ancak bu sığınmacıların büyük bir kısmı yoğun bir mücadele ve azim sonucu Türkiye'deki yeni hayatlarına tutunuyorlar.
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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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