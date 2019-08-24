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Türkiye'de tarihe geçecek kare! Arda, Emre'yi çağırdı

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçı öncesinde Emre Belözoğlu'na büyük bir jest yapıldı.

24.08.2019 22:35
Türkiye'de tarihe geçecek kare! Arda, Emre'yi çağırdı

Süper Lig'in 2. haftasından Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşılaştı. Maç öncesinde ise yeşil sahalarda eşine az rastlanan bir olay yaşandı.

ARDA TURAN DAVET ETTİ

4 sene Medipol Başakşehir forması giydikten sonra tekrar Fenerbahçe'ye dönen Emre Belözoğlu'na eski takım arkadaşı Arda Turan'dan jest geldi. Başakşehir takımı maç öncesinde takım olarak fotoğraf çekilirken Arda Turan, yakın arkadaşı ve Başakşehir'den takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nu da fotoğraf çekimine davet etti. Belözoğlu, Arda'nın bu davetini geri çevirmedi ve Başakşehir'in fotoğraf karesinde yerini aldı.

39 yaşındaki Belözoğlu daha sonra formasını giydiği Fenerbahçe ilk 11'i ile fotoğraf çekildi.

GÜMÜŞDAĞIN KIZI: EMRE ABİ SEN F.BAHÇELİSİN AMA ÖMER BAŞAKŞEHİRLİ

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu'na eski takımı Medipol Başakşehir'den büyük sevgi gösterilerinde bulunuldu. Maç öncesi Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kızı ile Belözoğlu'nun oğlu sahaya çıktı. Gümüşdağ'ın kızı, tecrübeli oyuncuya çiçek vererek, "Emre abi sen Fenerbahçeli'sin ama oğlun Ömer Başakşehirli" dedi. Öte yandan Arda Turan'ın daveti üzerine Belözoğlu, Başakşehir takım fotoğrafında yer aldı ve objektiflere poz verdi.

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Türkiye'de tarihe geçecek kare! Arda, Emre'yi çağırdı

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor

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23:47   Süper Lig: M.Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)