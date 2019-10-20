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Türkiye'de tedavi edilen Mısır akbabası, Bulgaristan'a gönderildi

Adana'da geçen yıl yaralı bulunan Mısır akbabası, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce tedavisi tamamlanarak, yumurtadan çıktığı ülke olan Bulgaristan'a gönderildi.

20.10.2019 15:40Türkiye'de tedavi edilen Mısır akbabası, Bulgaristan'a gönderildi

Adana'da geçen yıl yaralı bulunan Mısır akbabası, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce tedavisi tamamlanarak, yumurtadan çıktığı ülke olan Bulgaristan'a gönderildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulgaristan'da yumurtadan çıktıktan sonra kafes ortamında büyütülen ve verici takılarak, doğal yaşam ortamına salınan Mısır akbabasının bir süre sonra GPS sinyali ile Adana'da olduğu belirlendi. Yapılan arazi incelemeleri sonucu yeri tespit edilerek, yaralı bulunan akbaba, gönüllü hayvanseverlerce Kocaeli'deki Darıca Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Akbaba, daha sonra tedavi ve rehabilite edilmesi için hayvanat bahçesinden alınarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Bursa Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi. Mısır akbabasının yaban hayatı kurtarma merkezinde 1 yıl süren tedavi ve doğaya uyum sürecinin ardından Bulgaristan'a iade edilmesi için görüşmeler sağlandı. Yapılan görüşmeler sonucu Mısır akbabası, 'Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi' (CİTES) kapsamında, gerekli prosedürler yerine getirildikten sonra Bursa'ya gelen Bulgar yetkililere teslim edildi.



Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bulgaristan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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