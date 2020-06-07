Türkiye'de tedavi olmak isteyen hasta ambulans uçakla Bakü'den getirildi

Telat Vargün'ün getirildiği ambulans uçaktan görüntüler Vargün'ün alındığı ambulanstan görüntüler Ambulansın alandan ayrılması -Azerbaycan'da Özefagus kanseri teşhisi konan 51 yaşındaki Telat Vargün, Türkiye'de tedavi olma isteği üzerine ambulans uçakla Bakü'den İstanbul'a getirildi...

07.06.2020 20:33 | Son Güncelleme: 07.06.2020 20:37
Telat Vargün'ün getirildiği ambulans uçaktan görüntüler
Vargün'ün alındığı ambulanstan görüntüler
Ambulansın alandan ayrılması
-Azerbaycan'da Özefagus kanseri teşhisi konan 51 yaşındaki Telat Vargün, Türkiye'de tedavi olma isteği üzerine ambulans uçakla Bakü'den İstanbul'a getirildi
Azerbaycan'da özefagus kanseri teşhisi konan 51 yaşındaki Telat Vargün, Türkiye'de tedavi olma isteği üzerine ambulans uçakla Bakü'den İstanbul'a getirildi .
Tedavi olmak için Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğine başvuru yapan Vargün'ün talebi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na iletildi.
Vargün Sağlık Bakanlığı'na ait TC-RSB kuyruk numaralı ambulans uçakla 19.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi.
Bakanlığına ait ambulansa alınan Vargün, tedavisi için Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Türkiye’de tedavi olmak isteyen hasta ambulans uçakla Bakü’den getirildi

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Bakü, Güncel, Haber

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