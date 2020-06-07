Türkiye'de tedavi olmak isteyen hasta ambulans uçakla Bakü'den getirildi
Telat Vargün'ün getirildiği ambulans uçaktan görüntüler Vargün'ün alındığı ambulanstan görüntüler Ambulansın alandan ayrılması -Azerbaycan'da Özefagus kanseri teşhisi konan 51 yaşındaki Telat Vargün, Türkiye'de tedavi olma isteği üzerine ambulans uçakla Bakü'den İstanbul'a getirildi...
07.06.2020 20:33 | Son Güncelleme: 07.06.2020 20:37
Tedavi olmak için Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğine başvuru yapan Vargün'ün talebi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na iletildi.
Vargün Sağlık Bakanlığı'na ait TC-RSB kuyruk numaralı ambulans uçakla 19.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi.
Bakanlığına ait ambulansa alınan Vargün, tedavisi için Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA