Türkiye'de Televizyonculuğun Başlangıcı Kitaba Alındı

İTÜ TV , döneminin tüm yönleriyle ilk kez " Televizyon Diye Bir Şey Varmış: Türkiye 'de Televizyonculuğun Başlangıç Öyküsü 1951-1971 İTÜ TV Dönemi" isimli belgesel yayın niteliğindeki kitapta ele alındı.Zeynep Şahin Tutuk'un yazarlığını üstlendiği, araştırmayı ise Burak Barutçu ile birlikte yürüttüğü kitabın editörlüğünü İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca yaptı."Televizyon Diye Bir Şey Varmış: Türkiye'de Televizyonculuğun Başlangıç Öyküsü 1951-1971 İTÜ TV Dönemi" isimli 304 sayfalık kitap, 1951 yılından başlayarak 1971'e kadar devam eden İTÜ TV dönemini ele alıyor. Kitap için İTÜ TV'nin yaşayan tanıkları, aramızdan ayrılan isimlerin yakınları ve sanat dünyasının duayen isimlerinin de aralarında bulunduğu 23 kişiyle röportaj yapıldı.İlk ekran deneyimini İTÜ TV'de yaşayan ve röportajlarla o günleri anlatan isimler arasında; Halit Kıvanç , Erkan Yolaç, Haldun Dormen Erol Evgin gibi isimler yer aldı.İTÜ TV Türkiye'deki yayıncılık tarihine pek çok ilkle geçti. İlk naklen maç yayınından ekranda ilk tiyatroya, ilk bilgi yarışmalarından ilk eğlence programlarına kadar birçok formatın çıkış noktası oldu. İTÜ TV'ye konuk olan isimler arasında; Safiye Ayla , İsmail Dümbüllü, Münir Nurettin Selçuk Aşık Veysel 'in de aralarında bulunduğu birçok duayen isim yer aldı.Bilim kurgu türündeki Rocket Man ekranın ilk yabancı dizisi oldu, yabancı ve yerli filmler de İTÜ TV'nin yayınlarını renklendirdi.İTÜ TV'yle ilgili dikkat çeken ve kitapta detayları anlatılan bir önemli bir konu ise başlangıçta her şey ithal edilerek yayıncılığın başlatılmış olmasına karşın, zaman içinde yerli üretim cihazların kullanılır olması. Verici, mikrofon, kurgu cihazı gibi birçok şey dönemin sınırlı koşullarına karşın İTÜ'nün Yüksek Frekans Tekniği Kürsüsü'nün öğrencileri tarafından bitirme projesi olarak tasarlandı ve kullanıma alındı.TRT'nin kuruluş yıllarına ve İstanbul yayınlarının başlamasına da ışık tutacak yayın, İTÜ TV yıllarını ve Türkiye'nin yeni bir teknolojiyle tanışma öyküsünü her yönüyle ele alan ilk kitap olma niteliğini taşıyor. İlk baskısı 3 bin adet yapılan kitabın satış geliri ise İTÜ Vakfı burs fonuna aktarılarak, ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği sağlanacak.Kitabın tanıtım toplantısı "İTÜ TV ve Türkiye'de Televizyon Yayıncılığının Doğuşu" başlıklı sergiyle birlikte yapılacak. Sergide Türkiye'nin ilk TV kamerası, ilk projeksiyon makinesi, ilk telesine makinesi ve izleyici mektupları yer alacak. Ekranın siyah-beyaz günlerini anlatan sergi, İTÜ Rektörlük binasında bulunan Sanat Galerisi'nde 25 Aralık 'a kadar gezilebilecek. (Fotoğraflı) - İstanbul