Türkiye'de Ticaretin Yeni Adresi

Sektörde lider olan firma, ayrıca sektördeki en güvenilir e-ticaret sitesine de sahip bulunuyor. Firmanın sitesine üye olunurken verilen bilgiler, hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır. Siteye üye olunarak, tüm indirimlerden ilk olarak haberdar olunmakta ve tüm işlemler daha hızlı ve öncelikli olmaktadır.

Firmanın Üreticilere Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

Firma sitesine üye olarak satış yapan üreticilere şu avantajları sağlamaktadır:

Üreticiler 7 gün 24 saat açık bir şubeye sahip olmaktadır ve satışları kesintisiz olarak devam etmektedir. Üreticiler, satışa sundukları ürünlerini daha detaylı bilgiler vererek tüketiciye sunma imkanı bulmaktadır. Böylece ürünlerinin özelliklerinden dolayı satış imkanı da artmaktadır. Alışveriş süreci çok daha kısa bir sürede gerçekleştiği için, üreticiler maliyet ve zamandan tasarruf etmektedir. Üreticiler depo kiralama masrafından kurtularak, ürünlerinin satışını yapabilmektedir. Üreticiler, ürün reklamı yapmak için harcadıkları büyük masraflardan kurtulmaktadır. Çok daha fazla hedef kitleye ve müşteriye ulaşabilmektedir. Üreticiler, iletişim için harcayacakları masraflardan tasarruf sağlarlar. Üreticiler, fiziksel mağaza kurum masraflarından tasarruf ederler. Üretici firmaların, sektörde ve kitleler arasında tanınırlığı daha çok artmakta ve bu da satış miktarını arttırmaktadır.

Firmanın Mağazacılara Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

Firma sadece üretici veya toptancılara değil, aynı zamanda mağazacılara da bir çok avantaj sağlamaktadır. Bunların belli başlıları şunlardır:

Mağaza sahipleri fiyat araştırması için harcadıkları zaman ve masraflardan tasarruf sağlamaktadır. Alacakları ürünleri bir çok toptancının ürünü kıyaslayarak daha kaliteli ve uygun fiyata alırlar. Ürün tercih seçenekleri çok daha fazla olmaktadır. Yapılacak olan ihaleleri daha kolay takip edebilir ve katılabilirler. Ürün yorumları sayesinde daha çok tercih edilen ürünlere ulaşabilir. Haftanın her günü ve her saatinde, kesintisiz alım yapabilirler. Kampanya ve indirimden anında haberleri olur ve fırsatları kaçırmadan faydalanabilirler. Teklif verme usulü ile alım yaptıklarından, çok daha ucuz fiyatlarla alım yapabilirler.

Firmanın Öne Çıkan Özellikler

Firmanın sektörde öne çıkmasının nedenleri ise şu şekilde sayılmaktadır:

Güvenilirlik: firmanın hizmetleri 100.000'den fazla kişi tarafından güvenli olarak kullanılmaktadır. Kalite: firmanın üyelerine sunduğu tüm hizmetler, en son teknolojiye sahip donanım ve yazılımlarla gerçekleşmektedir. Hızlı ve kolay: üç adım sonunda üyelik veya tedarikçi seçimi yapılmaktadır. 200.000'in üzerinde ilan yayınlanmaktadır. Günlük binin üzerinde ziyaretçisi bulunmaktadır.

Diğer Hususlar

Firmanın sitesinden uygun fiyatlarla altın üyelik alınabilmektedir. Bu üyelik sayesinde ürünler 1. sıralama önceliği, şirketlerin reklamla tanıtılması, popüler ürünler arasına girme ve daha fazla resim yükleme gibi avantajlar sağlanmaktadır. Firma hakkında daha fazla bilgi almak için, şu link kullanılabilir; https://www.youtube.com/channel/UC_Q6jJwWT_ywHwfZpZ-hZlA/videos

www.ticarethane.com