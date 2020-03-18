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Türkiye'de Üniversiteler Uzaktan Eğitime Geçiyor

Koronavirüs endişesi ile bir süre önce Türkiye'deki ilk ve orta öğretim seviyesindeki okullar iki hafta, üniversiteler ise &uu

18.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:32
Türkiye'de Üniversiteler Uzaktan Eğitime Geçiyor
Koronavirüs endişesi ile bir süre önce Türkiye 'deki ilk ve orta öğretim seviyesindeki okullar iki hafta, üniversiteler ise üç hafta boyunca tatil edilmişti. YÖK Başkanı, bugün yaptığı açıklama ile uzaktan eğitimin başlayacağı tarihi açıkladı.

Yeni tür koronavirüs COVID-19, Çin'in Wuhan kentinde başladıktan sonra hızla dünyaya yayılmıştı. Çin'den sonra en çok etkilenen ülkelerin başında İtalya gelirken, virüsün merkezi Avrupa olmuştu. Türkiye ise virüse karşı hızlı tepkiler vererek, çeşitli önlemler almıştı. Alınan önlemler arasında okulların kapatılması, dış ülkelerden uçuşların alınmaması ve dışarıdan gelen kişilerin zorunlu karantinaya gönderilmesi gibi kararlar verilmişti. Buna rağmen vaka sayısı her geçen gün artmaya devam etmiş ve Türkiye'deki koronavirüsten ilk ölüm dün yaşanmıştı.

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "23 Mart Pazartesi uzaktan eğitim kapasitesine sahip olan bütün üniversitelerimizde dijital imkanlar ile uzaktan öğretim süreci başlayacaktır" dedi.

"Bu kapasiteye sahip olmayan üniversiteler için de 23 Mart'ta açık ders malzemeleri havuzu açılacaktır" diyen Saraç vizelerin online yapılmasına ilişkin, "Bu hususu üniversitelerin kendi karar süreçlerinde, kendi şartları içerisinde sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.
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Kaynak: Tamindir

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Teknoloji

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