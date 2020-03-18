Türkiye'de Üniversiteler Uzaktan Eğitime Geçiyor
Koronavirüs endişesi ile bir süre önce Türkiye'deki ilk ve orta öğretim seviyesindeki okullar iki hafta, üniversiteler ise &uu
18.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:32
Koronavirüs endişesi ile bir süre önce Türkiye 'deki ilk ve orta öğretim seviyesindeki okullar iki hafta, üniversiteler ise üç hafta boyunca tatil edilmişti. YÖK Başkanı, bugün yaptığı açıklama ile uzaktan eğitimin başlayacağı tarihi açıkladı.
Yeni tür koronavirüs COVID-19, Çin'in Wuhan kentinde başladıktan sonra hızla dünyaya yayılmıştı. Çin'den sonra en çok etkilenen ülkelerin başında İtalya gelirken, virüsün merkezi Avrupa olmuştu. Türkiye ise virüse karşı hızlı tepkiler vererek, çeşitli önlemler almıştı. Alınan önlemler arasında okulların kapatılması, dış ülkelerden uçuşların alınmaması ve dışarıdan gelen kişilerin zorunlu karantinaya gönderilmesi gibi kararlar verilmişti. Buna rağmen vaka sayısı her geçen gün artmaya devam etmiş ve Türkiye'deki koronavirüsten ilk ölüm dün yaşanmıştı.
Koronavirüs sonrası üniversite vize sınavları nasıl olacak?
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "23 Mart Pazartesi uzaktan eğitim kapasitesine sahip olan bütün üniversitelerimizde dijital imkanlar ile uzaktan öğretim süreci başlayacaktır" dedi.
"Bu kapasiteye sahip olmayan üniversiteler için de 23 Mart'ta açık ders malzemeleri havuzu açılacaktır" diyen Saraç vizelerin online yapılmasına ilişkin, "Bu hususu üniversitelerin kendi karar süreçlerinde, kendi şartları içerisinde sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.
Yeni tür koronavirüs COVID-19, Çin'in Wuhan kentinde başladıktan sonra hızla dünyaya yayılmıştı. Çin'den sonra en çok etkilenen ülkelerin başında İtalya gelirken, virüsün merkezi Avrupa olmuştu. Türkiye ise virüse karşı hızlı tepkiler vererek, çeşitli önlemler almıştı. Alınan önlemler arasında okulların kapatılması, dış ülkelerden uçuşların alınmaması ve dışarıdan gelen kişilerin zorunlu karantinaya gönderilmesi gibi kararlar verilmişti. Buna rağmen vaka sayısı her geçen gün artmaya devam etmiş ve Türkiye'deki koronavirüsten ilk ölüm dün yaşanmıştı.
Koronavirüs sonrası üniversite vize sınavları nasıl olacak?
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "23 Mart Pazartesi uzaktan eğitim kapasitesine sahip olan bütün üniversitelerimizde dijital imkanlar ile uzaktan öğretim süreci başlayacaktır" dedi.
"Bu kapasiteye sahip olmayan üniversiteler için de 23 Mart'ta açık ders malzemeleri havuzu açılacaktır" diyen Saraç vizelerin online yapılmasına ilişkin, "Bu hususu üniversitelerin kendi karar süreçlerinde, kendi şartları içerisinde sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Tamindir
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Teknoloji
Manşet
Haberler
Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Haberler
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Haberler
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Haberler
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Haberler
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Haberler
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Haberler
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti