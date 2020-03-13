Menü
Haberler ›› Güncel ››Türkiye'de vaka sayısı 5'e yükseldi - Güncel

Türkiye'de vaka sayısı 5'e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca: "(Korona Virüs) Aynı aile içinde üç yeni tanı daha konuldu.

13.03.2020 18:35 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:35
Türkiye'de vaka sayısı 5'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca: "(Korona Virüs) Aynı aile içinde üç yeni tanı daha konuldu.Sağlığımız için bazı özgürlüklerden vazgeçeceğiz. Yurt dışına çıkmayacağız, kalabalık ortamlara karışmayacağız"
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : fahrettin koca, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi Güncel
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Güncel
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi Güncel
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi Güncel
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti Güncel
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti