Türkiye'de Yaklaşık 12 Kadından 1'i Meme Kanseri

Koç Üniversitesi Hastanesi, Artlab Salonu'nda "Meme Kanserinde Sağlıklı Beslenme ve İyi Yaşam" paneli düzenlendi. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Murat Aksoy, Meme Cerrahı Doç. Dr. Ece Dilege, Uzm. Dyt. Tuğçe Aytulu ve Uzm. Dyt. Dilara Koçak'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte, beslenme ve meme kanseri ilişkisinin yanı sıra kanser riskini azaltmak için yaşam önerileri konuşuldu.

Koç Üniversitesi Hastanesi, "Meme Kanserinde Sağlıklı Beslenme ve İyi Yaşam" paneline ev sahipliği yaptı. Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında meme kanseri ve kanserden korunma konularının ele alındığı panelde, Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Murat Aksoy, Meme Cerrahı Doç. Dr. Ece Dilege, Uzm. Dyt. Tuğçe Aytulu ve Uzm. Dyt. Dilara Koçak bir araya geldi.

Tüm dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinin konuşulduğu panelde, hastalığa dair detaylı bilgiler paylaşıldı. Türkiye'de yaklaşık 12 kadından 1'inin meme kanseri olduğu, her geçen sene Batıdaki sıklığa biraz daha yaklaşıldığı, meme kanserinin gençlerde de görülebildiği ve yaşa uygun yapılan düzenli kontrollerle erken teşhisin ve kanserin tam tedavisinin mümkün olduğu bilgisi aktarıldı.

MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTIRAN BİRÇOK FAKTÖR VAR

Koç Üniversitesi Hastanesi "Meme Kanserinde Sağlıklı Beslenme ve İyi Yaşam" paneline katılan uzmanlar, hormonal ve ailesel risk faktörlerin değiştirilemeyeceğine, ancak yaşam şeklinde ve alışkanlıklarda yapılacak değişikliklerle meme kanseri riskinin azaltılabileceğine vurgu yaptı. Uzmanlar sağlıklı beslenme ve kilo kontrolünün yanı sıra düzenli fizik egzersiz ile sigara ve alkol tüketilmemesinin meme kanseri riskini azaltmada en önemli etkenler olduğunu belirtti. Panel katılımcılarına meme kanseri riski ve taraması konusunda bilgi verilirken, kanserden korunmak için beslenme yöntemleri, ne sıklıkta, hangi egzersizlerin yapılması gerektiği uzmanlar tarafından aktarıldı.