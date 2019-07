AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "FETÖ'nün elebaşları Makedonya 'da yeterli sayıda elemanları olduğu ve yeterli oranda güçlendiklerini hissettikleri an Türkiye 'de yapmak istediklerini, Makedonya'da da yapacaklar. Muhataplarımızı şimdiden uyarıyoruz." dedi.Altınok, Anadolu Ajansı (AA) Arnavutça ve Makedonca Haberler Editörlüğü'nün Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki yayın merkezini ziyaret etti.Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayelerinde Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) kampüsünde, TRT World tarafından hazırlanan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek yüzünü anlatan "The Network" belgeselinin gösterimi için Üsküp'te bulunan Altınok, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Altınok, 17-25 Aralık süreci ile 15 Temmuz hain darbe girişimini özellikle Türkiye'nin kadim geçmişi bulunan Balkan ülkelerine iyi anlatılması gerektiğini belirtti.FETÖ'nün uzantılarının Balkan ülkelerinde faaliyetlerini devam ettirdiklerini vurgulayan Altınok, bu kişilerin insanların iyi niyetli duygularını suistimal ederek kandırmaya ve emellerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.İki ülke arasında geçmişten kaynaklı kadim birlikteliğin bulunduğunu yineleyen Altınok, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'yı bağımsızlığının ardından ilk tanıyan ülkelerden birisi olduğunu hatırlattı.Altınok, Türkiye'nin özellikle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve iş adamları marifetiyle Kuzey Makedonya'nın gelişebilmesi için yatırımlar yaptığına değinerek, "Ben iki ülke ilişkilerinin geleceğe yönelik çok sağlam temellere dayalı şekilde devam edeceğini görüyorum, katkı vermeye de devam edeceğiz." diye konuştu."Türkiye Cumhuriyeti devletini hain terör örgütüne bırakmadık"FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinde yargı ve polis marifeti ve iş birliğiyle milli irade tarafından seçilmiş hükümete, hükümet vasıtasıyla devlete darbe yapmaya kalktıklarını söyleyen Altınok, o sırada Aksaray Valisi görevinde bulunduğunu, belli süre sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandığını anlattı.Altınok, "Biz o süreçte, hükümete ve devlete karşı darbe girişimiyle yönetimi ele geçirme arzusuna karşı bir avuç vatansever, devletine ve milletine bağlı polislerle beraber karşı çıktık, direndik." ifadesini kullandı.Altınok, 17-25 Aralık sürecinin ardından FETÖ'cü vali, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, başsavcı ve ağır ceza hakimlerinin değiştiğini, aksi takdirde 15 Temmuz'un daha farklı olabileceğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde 15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edildiğini ifade eden Altınok, "Türkiye Cumhuriyeti devletini, birilerinin uşaklığını, tetikçiliğini, maşalığını yapan o hain terör örgütüne bırakmadık." dedi."Makedonya'daki muhataplarımızı 'FETÖ' konusunda uyarıyoruz"Altınok, Emniyet Genel Müdürlüğü görevini sürdürdüğü sırada tüm Balkan ülkelerini ziyaret ettiğini, yetkililere 15 Temmuz'u ve FETÖ'yü anlattıklarını aktardı. Görüştükleri yetkililere de FETÖ'nün sadece Türkiye üzerine emelleri bulunmadığını belirten Altınok, şunları kaydetti:"FETÖ'nün elebaşları Makedonya'da yeterli sayıda elemanları olduğu ve yeterli oranda güçlendiklerini hissettikleri an Türkiye'de yapmak istediklerini, Makedonya'da da yapacaklar. Biz bunu görüyoruz, buna inanıyoruz ve muhataplarımızı şimdiden uyarıyoruz. 15-20 sene sonra pişman olmamaları için FETÖ'nün elemanlarına devleti teslim etmemeleri için uyanık olmaları noktasında devamlı telkinde bulunuyoruz."