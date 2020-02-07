Haberler » Yaşam » Türkiye'de yaşanan olayların son bulması için kurban kesildi - Haberler

Türkiye'de yaşanan olayların son bulması için kurban kesildi

Türkiye genelinde büyük üzüntü ve acılara sebep olan olayların son bulması, milletin huzur ve refahı için Şanlıurfa'da kurban kesilerek, dualar edildi.

07.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:14Türkiye'de yaşanan olayların son bulması için kurban kesildi
genelinde büyük üzüntü ve acılara sebep olan olayların son bulması, milletin huzur ve refahı için 'da kurban kesilerek, dualar edildi.

Elazığ'da yaşanan deprem, Van'daki çığ faciası, İdlib'te şehit düşen askerler, İstanbul'daki uçak kazası gibi büyük acılarla karşılaşan milletin huzur ve selameti için, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde kurban kesildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Çakmaklı'nın da hazır bulunduğu kurban kesiminde, hayatlarını kaybeden vatandaşlar ve şehit askerler için dualar edildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Türkiye, Huzur, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

11:38  Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?
11:10  Korona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
09:51  Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 642.hafta
7.02.2020 11:50:54