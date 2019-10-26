Haberler » Dünya » Türkiye'de yaşayan Suriyeli Kürtler: Güvenli bölgede Türk askeri yok ki dönelim

Türkiye'de yaşayan Suriyeli Kürtler: Güvenli bölgede Türk askeri yok ki dönelim

Suriye savaşı ile birlikte Türkiye’ye zorunlu olarak göç etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyeli'nin varlığı, Türkiye’nin 9 Ekim’de Suriye’nin kuzeyine yönelik başlattığı harekât ile bir kez daha tartışma konusu oldu. Türkiye'de yaşayan Suriyeli Kürtler euronews'e operasyonu değerlendirdi

26.10.2019 09:29Türkiye'de yaşayan Suriyeli Kürtler: Güvenli bölgede Türk askeri yok ki dönelim
Suriye iç savaşı ile birlikte Türkiye'ye zorunlu olarak göç etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyelinin varlığı, Türkiye'nin 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı harekat ile bir kez daha tartışma konusu oldu.

Bu operasyon süresince bazı Avrupa devletleri ve halkları Türkiye'yi Kürtlere karşı insanlık suçu işlemek ile suçlarken, Ankara her fırsatta güvenli bölge oluşturma hedefini dile getirdi. Operasyon ile birlikte Türkiye'de yaşayan 2 milyona yakın Suriyelinin güvenli bölgeye yerleştirileceğini söyleyen Türkiye'nin şimdiye kadar sağladığı ilerlemeye göre, bu sayıyı yakalamasının zorluğu tartışılıyor.
Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
12:44 Telefon bağımlılığına karşı Google'dan 'kağıt telefon' uygulaması: Paper Phone nasıl çalışıyor?
12:44 Fransa'da tıbbi amaçlı esrar kullanımına yeşil ışık
12:05 Katolik Kilisesi'nde 'put' tartışması: Amazon'dan gelen heykeller çalındı, Papa özür diledi
11:55 Şili'de bir milyondan fazla kişi gelir eşitsizliğine karşı sokaklarda
11:39 Şili Devlet Başkanı Pinera: Mesajı aldık
11:39 Maas'ın Türkiye ziyaretine zorlu başlangıç
11:14 Hulusi Akar: Sadece ülkemizin değil NATO'nun sınırlarını da koruyoruz
26.10.2019 12:58:46