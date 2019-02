Kaynak: AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşüm bizim için çok büyük elzem addediyor. Şu an Türkiye'de yenilenmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bu konutların yılda 300 binini yapmak üzere 2023'e kadar 1,5 milyon dönüştürülmesi gereken konutlarımızı acil dönüştüreceğiz." dedi.Kurum, Konya'da AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında, göreve geldiğinden itibaren şehirleri ziyaret ettiğini söyledi.Bugüne kadar 40'ın üzerinde şehre 100 ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Kurum, bu kapsamda şehirlerin altyapısından üstyapısına, kentsel dönüşümden millet bahçesine, atık su arıtma tesisinden düzenli depolama tesisine kadar birçok projeyi yerinde incelediğini aktardı.Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhunun, etkin, hızlı ve verimli bir şekilde çalışmak olduğuna işaret ederek, memleketin ihtiyaçlarını hızlı şekilde gidermek için çalıştıklarını vurguladı.Yerel seçimlere Cumhur İttifakı ile girdiklerini hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:"Cumhur İttifakı, aslında masa başında kurulmuş bir ittifak değildir. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi esnasında, vatanın, milletin ve bayrağın bütünlüğü için sahada mücadele edilmiş bir ittifaktır. Dolayısıyla bu ittifak, inşallah ülkemizin 2053'ünü, 2071'ini ve yüz yıllık sürecini teminat altına alacak çok önemli bir ittifaktır. Çünkü bu ittifakın içinde vatan sevgisi, gönül, birlik ve beraberlik vardır.""CHP'nin belediyecilik kariyerini ve karnesini biliyoruz, ikisi de sıfır"Bakan Kurum, CHP'nin yerel seçim manifestosuna değinerek, şunları kaydetti:"Sloganları, 'martın sonu bahar'. Bu ülke ve şehirler, CHP döneminde ne zaman bahar gördü ki bu martın sonunda görsün. Onların belediyecilik kariyerini ve karnesini biliyoruz, ikisi de sıfır. 1994'te Cumhurbaşkanımız İstanbul'a geldiğinde çöp, çukur ve çamurla uğraştı. Gördük ki Haliç temizlenebiliyor, çöp dağlarını bıraktıkları şehir temizleniyor. Şehrin 50 yıllık içme suyu ihtiyacı karşılanabiliyor. Sosyal belediyecilikle herkese dokunabiliyorsunuz. CHP'nin milletimiz nezdinde bıraktığı iz, çöp, çamur ve çukur belediyeciliğidir. Biz, gönül belediyeciliğine talibiz, vatandaşımızın gönlüne talibiz.""Şu an yenilenmesi gereken 6,7 milyon konut var"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı seçim manifestosunda, 11 maddenin 8'inin bakanlığıyla ilgili olduğunu aktaran Kurum, şehirlerin 50 ve 100 yılını planlayacaklarını, bunun da vatandaşın içerisinde olduğu hakkaniyet ve rıza çerçevesinde olacağının altını çizdi.Kurum, tüm şehre ilişkin mekansal plan yapacaklarını, bunun içerisinde tarım, turizm ve yeşil alanların ayrı ayrı belirtilecek planları uygulayacaklarını anlatarak, şöyle devam etti:"Kentsel dönüşüm bizim için çok büyük elzem addediyor. Şu an Türkiye'de yenilenmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bu konutların yılda 300 binini yapmak üzere 2023'e kadar 1,5 milyon dönüştürülmesi gereken konutlarımızı acil dönüştüreceğiz. Buna ilişkin valilerimize genelge gönderdik. Bu kapsamda valililerimiz ve belediye başkanlarımız şehrin öncelikli acil dönüşmesi gereken riskli alanları belirlemek suretiyle buradan başlayarak dönüşüm işini gerçekleştirecek."Kentsel dönüşümle sadece riskli binaları değil, şehirdeki tarihi ve kültürün dönüşümünü de yapmak istediklerini dile getiren Kurum, şehirlerin yaşam kalitesini yükseltmek için altyapı problemlerini çözeceklerini bildirdi.Kurum, katı atık düzenleme, atık su bertaraf tesislerini 2023'te vatandaşın tamamına hizmet vermek suretiyle çözmek istediklerini söyledi." Türkiye'de, 15 metrekare/kişiye çıkarma hedefimiz var"Türkiye'de 81 ile millet bahçesi yapma sözü verdiklerini anlatan Kurum, her ile en az bir millet bahçesi yapacaklarını anımsattı.Bakan Kurum, Konya'da millet bahçesinin açılışını yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:"Meram'da 900 bin metrekare alanda açtık. İkinci millet bahçesini Konya Stadyumu'nun üzerindeki 100 bin metrekare alanda yapıyoruz. Üçüncüsünü ise Meram'daki Ağır Bakım Tesisi'nin olduğu 650 bin metrekarelik alanda yapıyoruz. Kişi başı yeşil alan miktarını Türkiye'de 15 metrekareye çıkarma hedefimiz var. Konya'da da inşallah çok yakında buna çıkaracağız."Kurum, yapılan duanın ardından AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.Açılışa, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti'nin merkez ilçe belediye başkan adayları katıldı.