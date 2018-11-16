- Türkiye'de yetişen sebze ve meyveler Irak piyasasının vazgeçilmezi

16 Kasım 2018 Cuma 11:31



16 Kasım 2018 Cuma 11:31

- Türkiye'de yetişen sebze ve meyveler Irak piyasasının vazgeçilmeziERBİL - Irak'ın meyve ve sebze piyasasını Türkiye'den gelen ürünler rahatlatınca, daha kaliteli bulunan Türk ürünleri Irak piyasanın vazgeçilmezi oldu. Irak meyve ve sebze piyasasının büyük bir kısmı Türkiye'den gelen ürünlerden oluşuyor. ABD'nin İran'a uyguladığı ekonomik yaptırımlar ve Suriye'deki savaş nedeniyle, Irak'ta başta domates ve patates olmak üzere diğer sebze ve meyvelerin fiyatlarında ciddi artış meydana geldi. Ülkede fiyat artışının durdurulması için ithalatın büyük bir bölümü Türkiye'den yapılmaya başlandı. Türkiye'de yetişen ürünlerden gayet memnun olan hal çalışanları ve müşteriler, son dönemlerde fiyatı 2 bin Irak dinarına (1,5 dolar) ulaşan domates fiyatlarının Türkiye'den gelen ithal ürünler sayesinde düştüğünü dile getiriyor. Ayrıca Türkiye'den gelen ürünlerin kalite ve lezzetinin rakiplerine nazaran çok daha iyi olduğunu söyleyen hal çalışanları, bu sebeple ülkenin güneyinden de sipariş aldıklarını söyledi.Güneyde fiyat artışı devam ediyorTürkiye'den gelen ürünler karayoluyla Irak'a girdiği için ilk önce Kuzey Irak'ta fiyatlar düşmeye başladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentindeki en büyük meyve halinde bulunan sebze ve meyvelerin çoğu Türkiye'den kara yoluyla geliyor. Türk meyve ve sebzelerinin ülkenin kuzeyindeki fiyatları düşürmesine rağmen ülkenin güneyinde tam tersi yaşanıyor. Irak merkezi yönetiminin IKBY'ye bağlı Erbil, Süleymaniye ve Musul karayolları üzerinde gümrük kontrol noktası kurmasından dolayı ülkenin güneyinde fiyatlar artmaya devam ediyor.Öte yandan yılda 185 bin ton domates tüketen IKBY'de yerli ürünler piyasanın sadece yüzde 20'sini oluşturması daha fazla ithalatın yapılmasının önünü açtı.