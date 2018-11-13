Türkiye, Deepsea Metro 2 Sondaj Gemisini Satın Alma İşlemlerini Tamamladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Akdeniz
'de sondaj çalışmasına devam eden Fatih gemisinin son derece modern ekipmanlarla donatıldığını kaydetti. Bakan Dönmez, ikinci sondaj gemisinin satın alma işleminin tamamlandığını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de sondaj çalışmasına devam eden Fatih gemisinin son derece modern ekipmanlarla donatıldığını kaydetti. Bakan Dönmez, ikinci sondaj gemisinin satın alma işleminin tamamlandığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir programda soruları yanıtladı.
Bakan Dönmez, ABD
'nin İran
'a yönelik yaptırımları hakkında "İran bizim sınır komşumuz. Doğal gaz ve petrolü oradan alıyoruz. İran ile 5-6 yıllık doğalgaz kontratımız var. TÜPRAŞ ham petrol ithal ediyor. Türkiye
'nin yüzde 25'lerde bir muafiyet durumu söz konusu. ABD yönetimi 6 ay sonunda tekrar bir durum değerlendirmesi yapıp karar verecek" dedi.
Ekim sonunda Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başlayan Fatih gemisiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Dönmez, "Fatih gemisi son derece modern ekipmanlarla donatıldı. An itibariyle 3585 metrelik bir derinliğe ulaştık. Hedefimiz 5500 metreye ulaşmak. İnşallah orada petrol veya gaz rezervine rastlarız. Kimsenin kaynağında gözümüz yok, bize müdahale edilmesin" ifadelerini kullandı.
Yeni sondaj gemisi hakkında da bilgiler veren Bakan Dönmez, "İkinci sondaj gemisi için satın alma işlemleri gerçekleşti. Testleri yapılacak Türk kara sularında gemimizi göreceğiz. Karadeniz
'de sondaj faaliyetlerine devam edeceğiz. Teknik özellikleri Fatih gemimizle aynı. Yılda 2 sondaj kuyusu açabiliyor" diye konuştu. Yunanistan
ile gerilimin yükselmesini istemediğini kaydeden Dönmez, "Sayın Çipras'ın açıklaması için ise şunu söyleyeyim, oldu bittiye getirilmesin. Gerilimin yükselmesini istemiyoruz. Kendi alanımızda çalışmaya devam edeceğiz. Kıbrıs
Rum kesiminde itilaflı bir durum var. Türkiye ve KKTC
'nin haklarını sonuna kadar savunacağız" değerlendirmesinde bulundu.
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