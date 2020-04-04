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Türkiye'deki Cezayirli vatandaşların ülkelerine dönüşleri devam ediyor

Korona virüs salgını sebebiyle ülkelerin hava sahalarını kapatmalarından dolayı Karabük'deki yurtlarda misafir edilen bin 725 Cezayir vatandaşından geriye kalan 996 kişi daha ülkelerine gönderilmek üzere otobüslerle İstanbul'a sevk edilmeye başladı.

04.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:55
Türkiye'deki Cezayirli vatandaşların ülkelerine dönüşleri devam ediyor
Korona virüs salgını sebebiyle ülkelerin hava sahalarını kapatmalarından dolayı Karabük 'deki yurtlarda misafir edilen bin 725 Cezayir vatandaşından geriye kalan 996 kişi daha ülkelerine gönderilmek üzere otobüslerle İstanbul 'a sevk edilmeye başladı.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için 26 Mart'tan bu yana Karabük'te misafir edilen bin 725 Cezayirli vatandaşlardan ilk grubu dün 34 otobüsle Samsun havalimanından uçaklarla ülkelerine gönderilmişti. Sevkiyatın son gününde ise Karabük'te bulunan İsmail Necati Efendi Erkek Yurdu ve Asiye Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda bulunan 996 Cezayirli vatandaş 'sosyal mesafe' kuralına uyulması sağlanarak polis ve jandarmanın aldığı yoğun güvenlik önlemleri kapsamında uçakla ülkelerine gönderilmek üzere otobüslerle İstanbul Havalimanına gönderilmeye başlandı.

Öte yandan, KYK görevlileri otobüslerle ülkelerine dönmeye başlayan Cezayirli vatandaşların çocuklarına çikolata ikram ederek uğurladı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Cezayir, Karabük, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Türkiye'deki Cezayirli vatandaşların ülkelerine dönüşleri devam ediyor - Haberler

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