Türkiye'deki Çin uyruklu öğrenci sayısı 2 bini geçerek rekor kırdı

Çin ile Türkiye arasındaki ticari, siyasi ve kültürel ilişkilerin artmaya devem etmesi Türkiye'de eğitim gören Çin uyruklu öğrenci sayılarına da yansıdı.5 yıl önce 691 Çinli öğrenci Türkiye'de üniversitelerde eğitim görürken geçtiğimiz yılın verilerine göre bu sayı 2 bini geçerek rekor kırdı.Çin Halk Cumhuriyeti, 'Bir Kuşak, Bir Yol' adlı yeni ipek yolu projesinin geçtiği ülkelere vatandaşlarının eğitim için gitmesi adına her yıl 10 bin devlet bursu sağlayarak ilişkilerin gelişmesi adına teşvikte bulunuyor. Çin, Türkiye'de de öğrencilerinin eğitim alması adına teşvik ediyor. Türkiye'de devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim gören Çin uyruklu öğrenci sayısı YÖK verilerine göre rekor düzeyde artarak 2 bin 84'e çıktı. Bu öğrencilerin 976'sı kadın öğrencilerden oluştu. Türkiye'deki üniversitelerin eğitim kalitesinin yanı sıra özellikle batıda gelişen ırkçılık ve vize sorunlarının artan bir şekilde ağırlaştırılması da Çinli öğrencilerin rotalarını Türkiye'ye çevirmesinde de etken oldu. En çok İstanbul Üniversitesi'nde eğitim görüyorlarÇin vatandaşı öğrencilerin en çok eğitim gördüğü üniversite ise İstanbul Üniversitesi oldu. Üniversitede 170'i kadın olmak üzere 338 Çinli öğrenci eğitim görüyor.131'i kadın olmak üzere toplam 218 Çinli öğrenci ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ikinci, 167 öğrenci ile Kastamonu Üniversitesi ise üçüncü sırada yer alıyor. Akademisyenler Türkiye'de eğitim gören Çin uyruklu öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin birer elçisi gibi çalışacağına vurgu yapıyor. 2017/2018 eğitim dönemine göre hangi üniversitede kaç Çinli öğrenci varAbdullah Gül Üniversitesi 1 Adnan Menderes Üniversitesi 2Afyon Kocatepe Üniversitesi 3Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 1Akdeniz Üniversitesi 27Aksaray Üniversitesi 3Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 3Anadolu Üniversitesi 48Ankara Üniversitesi 41Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 9Antalya Bilim Üniversitesi 1Ardahan Üniversitesi 1Atatürk Üniversitesi 13Bahçeşehir Üniversitesi 14Balıkesir Üniversitesi 1Başkent Üniversitesi 2Beykent Üniversitesi 9Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi 1Biruni Üniversitesi 7Boğaziçi Üniversitesi 5Bülent Ecevit Üniversitese 6Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 3Çukurova Üniversitesi 7Doğuş Üniversitesi 1Dokuz Eylül Üniversitesi 12Dumlupınar Üniversitesi 1Ege Üniversitesi 15Erciyes Üniversitesi 31Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 35Gazi Üniversitesi 37Gaziantep Üniversitesi 5Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1Gebze Teknik Üniversitesi 4Hacettepe Üniversitesi 22Haliç Üniversitesi 1Harran Üniversitesi 1Işık Üniversitesi 2İbn Haldun Üniversitesi 10İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 3İnönü Üniversitesi 3İstanbul Arel Üniversitesi 2İstanbul Aydın Üniversitesi 81İstanbul Bilgi Üniversitesi 12İstanbul Gelişim Üniversitesi 1İstanbul Kültür Üniversitesi 19İstanbul Medeniyet Üniversitesi 3İstanbul Medipol Üniversitesi 4İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 218İstanbul Şehir Üniversitesi 18İstanbul Teknik Üniversitesi 25İstanbul Ticaret Üniversitesi 158İstanbul Üniversitesi 338İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 7İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2İstinye Üniversitesi 2İzmir Ekonomi Üniversitesi 2İzmir Yüksek Teknoloji enstitüsü 2Kadir has Üniversitesi 3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 61Kapadokya Üniversitesi 6Karabük Üniversitesi 21Karadeniz Teknik Üniversitesi 21Kastamonu Üniversitesi 167Kırklareli Üniversitesi 2Kocaeli Üniversitesi 17KTO Karatay Üniversitesi 2Manisa Celal Bayar Üniversitesi 3Mardin Artuklu Üniversitesi 10Marmara Üniversitesi 78Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: 2Mersin Üniversitesi 1Mimar Sinan Güzel sanatlar Üniversitesi 10Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 1Mustafa Kemal Üniversitesi 1Namık Kemal Üniversitesi: 1Necmettin Erbakan Üniversitesi 29Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 4Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 17Nişantaşı Üniversitesi 9Okan Üniversitesi 3Ondokuz Mayıs Üniversitesi 22Orta Doğu Teknik Üniversitesi 8Özyeğin Üniversitesi 5Pamukkale Üniversitesi 2Sabancı Üniversitesi 2Sağlık Bilimleri Üniversitesi 12Sakarya Üniversitesi 60Selçuk Üniversitesi 39Süleyman Demirel Üniversitesi 13Trakya Üniversitesi 6Türk Hava Kurumu Üniversitesi 5Uludağ Üniversitesi 102Uşak Üniversitesi 1Üsküdar Üniversitesi 1Yalova Üniversitesi 3Yeditepe Üniversitesi 7Yıldız Teknik Üniversitesi 37(Fotoğraflı) - İstanbul