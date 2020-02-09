Haberler » Dünya » Türkiye'deki en yaygın soyadı Yılmaz, peki dünyadaki en popüler soyisimler neler? - Haberler

Türkiye'deki en yaygın soyadı Yılmaz, peki dünyadaki en popüler soyisimler neler?

MostCommonLastName sitesinin her ülkedeki istatistik ofisinden derlediği bilgiler göre Türkiye’den en yaygın soyadı Yılmaz.

09.02.2020 19:44 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:44Türkiye'deki en yaygın soyadı Yılmaz, peki dünyadaki en popüler soyisimler neler?
Öztürk, Kaya, Demir, Çelik, Yılmaz, Yıldırım, ? 'deki en yaygın soyadı ne dersiniz? Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre Türkiye'deki en yaygın soyadı Yılmaz. Peki, diğer ülkelerdeki en popüler soyisimler neler? Bu soyadlar neyi temsil ediyor?

'da Müller, 'da Papadopoulos

MostCommonLastName sitesinin her ülkedeki istatistik ofisinden derlediği bilgilere göre Türkiye'de en yaygın soyadı Yılmaz. Bu isim Almanya'da Müller, Arnavutluk'ta Hoxhai, Belçika'da Peeters, Bosna-Hersek'te Hodzic, Bulgaristan'da Ivanov, Ermenistan'da Grigoryan, Fransa'da Martin, İngiltere'de Smith, İtalya'da Rossi, Kıbrıs'ta Georgiou ve Yunanistan'da Papadopoulos.
Euronews.com'da Görüntüle

Yunanistan, Türkiye, Almanya, Aydın, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 20:30:24