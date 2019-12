Türkiye'deki FinTech yatırımları 12 milyon dolara ulaştı

FinTech İstanbul Kurucu Ortağı ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Selim Yazıcı, Türkiye 'deki FinTech yatırımlarının yaklaşık 12 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Ülkemizde FinTech'ler hızla gelişse de söz konusu yatırımlar Singapur , Hong Kong, Dubai gibi daha az nüfuslu ülkelere göre oldukça düşük. Yazılım Test ve Kalite Derneği'nden (TTB) yapılan açıklamaya göre, TTB'nin düzenlediği TestFinTech panelinde, iş ve teknoloji evreninin fikir liderlerinin katılımıyla FinTech'ler ve yazılım testi ilişkisi masaya yatırıldı.Uluslararası Yazılım Test ve Kalite Derneği'nin (ISTQB) dünya ve Türkiye'ye ilişkin yazılım testi verilerinin de paylaşıldığı panelde, Türkiye'de hızla büyümekte olan FinTech sektörünün uluslararası arenada güç kazanması adına altyapı yatırımlarının gerekliliğine işaret edildi.Yeni nesil finans dünyasının inşasında FinTech'lerin önemine vurgu yapılan panele, TTB Başkanı Koray Yitmen, FinTech İstanbul Kurucu Ortağı ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Selim Yazıcı, Paribu Üst Yöneticisi (CEO) Yasin Oral, iyzico Yazılım Direktörü Yalçın Yenigün, İntertech Yazılım ve Kalite Yönetim Lideri Serkan Can, PayTR CEO'su Tarık Tombul ve Keytorc Test Hizmetleri Yöneticisi Berk Dülger de katıldı."Türkiye'de siber güvenlik konusunun gelişmesi gerekiyor"Açıklamada görüşlerine yer verilen FinTech İstanbul Kurucu Ortağı ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yazıcı, "bankaların kader döngüsü" olarak ifade ettiği olguya değinerek, bankacılık ve finans sektöründeki firmaların FinTech'ler konusunda sırasıyla inkar, şaşkınlık ve iş birliği geliştirme süreçlerinden geçtiğini kaydetti. Türkiye'de siber güvenlik konusunun gelişmesi gerekiyor. 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan FinTech projeleri için 24 saat çalışan sağlam bir altyapıya ihtiyaç var. FinTech'leri bankacılığın geleceği ile kıyaslamanın doğru değil. Bunun yerine bankalar lisans sahibi olarak özne işlevi görecekler. FinTech'ler de bu süreçte bankalar ve finans kuruluşlarına hız ve karlılık kazandırmaya yardımcı olacak.""FinTech'lerin gelişmesi için güvenlik açıkları kapatılmalı"TTB Başkanı Koray Yitmen de yeni bir ekonomik yaklaşım olarak FinTech'lerin herkesin her an bir numara olabileceği, sınırsız erişime sahip bir ekosistem olduğunu vurguladı.Bankacılık sektöründe FinTech oluşumuna uyum sağlamanın önemine işaret eden Yitmen, bankaların ancak bu koşulda ayakta kalabileceklerini vurguladı.Yitmen, ISTQB 2018-2019 verilerinde Türkiye'de güvenlik yazılımları alanındaki açığın dikkati çektiğini aktararak, şunları kaydetti:"Kullanılan test tipleri ve test raporlarında kullanılan yöntemlerin yanı sıra hangi yazılım testi seviyelerine yatırım yapıldığı da önem taşıyor. Dünyada güvenlik testleri yüzde 44,6 ile fonksiyonel ve performans testlerinin ardından 3'üncü sırada geliyor. Türkiye'de ise güvenlik testleri yüzde 33 ile 6'ncı sırada. Finans sektöründe kullanılan yazılımlarda güvenliğin ne denli önemli olduğu düşünüldüğünde, Türkiye'deki durumun son derece yetersiz olduğu açıkça ortada. FinTech'lerin gelişmesi için güvenlik açıkları kapatılmalı."FinTech'ler ve yazılım testi konusunun yazılım geliştiriciler için önemli bir kariyer alanı olduğunu belirten Yitmen, "Ancak bilişim profesyoneli olmak için bütünden beslenmek gerekiyor. Gerek ağ teknolojileri gerekse veri tabanı gibi alanlarda yazılımcılarımızın kendilerini geliştirmeleri gerek." değerlendirmesinde bulundu."FinTech'ler tamamlayıcı ve temel güçlendirici"Paribu CEO'su Yasin Oral da FinTech'leri, "eski sistemlere ve bankaların hantal yapılarına karşı çıkarılan update'ler" şeklinde tanımladı.FinTech'lerin tamamlayıcı ve temel güçlendirici olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Oral, "Bankaların altyapıları ile ilgili yapılan çalışmalarda büyük sorunlarla karşılaşıyoruz. 2020 yılına ilişkin projelerde de güvenliğin ilk sırada olması gerektiğini görüyoruz. Paribu olarak önümüzdeki yıla ilişkin hedefimiz ise kendi blockchain ağımızı oluşturmak." ifadelerini kullandı."Bankaların FinTech'lerle iş birlikleri artacak"İyzico Yazılım Direktörü Yalçın Yenigün, "FinTech'leri kullanıcı deneyimine odaklanan finansal şirketler olarak görmek gerekiyor. Bu anlamda bankalara ve finansal kuruluşlara büyük katkılar sunuyor. Bu nedenle ilerleyen dönemde bankaların FinTech'lerle iş birlikleri artacak." ifadelerini kullandı.Yurt dışında bu iş birliklerinin halihazırda mevcut olduğunu belirten Yenigün, "Diğer yandan yepyeni bir alan olan finansal teknolojiler tarafında Türkiye'de gerekli regülasyonların yapılması da önem taşıyor. İyzico olarak gelecek dönemdeki yatırımlarımız 'private cloud' ağırlıklı olacak. Yazılımcı sayısında da artışa gitmeyi düşünüyoruz. Otomasyonun taşıdığı önem nedeniyle sürekli ve otomatik test çalışmalarına da odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.Test ve kalitede robotik süreç ve yapay zeka devriIntertech Yazılım ve Kalite Yönetim Lideri Serkan Can da robotik süreçler ve yapay zekanın test ve kalite konusunda giderek daha önemli bir yer alacağını belirterek, internet ve mobilin sık kullanılmasının kalite ile ilişkisine değindi.Can, "Bu durum, uygulamaların potansiyelini artırmasında son derece önemli. Biz de 2020 yılında kalite dönüşümü ve kalite metriklerinin düzenlenmesi üzerinde duruyoruz. Otomasyon söz konusu olduğunda, yeni bir ürünün oluşum aşamasından olgunluk aşamasına kadar olan tüm süreçte en büyük sorun, uygulamaların test edilebilir olarak geliştirilmesi... Aksi takdirde otomasyon aşamasında sıkıntılar yaşanıyor." ifadelerini kullandı."Tüketiciyi hedefleyen FinTech'ler kazanacak"PayTR CEO'su Tarık Tombul ise yaşanan gelişmelerin bankaları FinTech olmaya zorladığına işaret ederek, "Hantal yapıda olan bankalar, bu sürece uyum sağlamaya çalışıyor. FinTech ayrıca, bankaların iş yapış şekillerini etkileyen itici bir güç. 2020 yılında yeni ürün ve hizmet odaklıyız. Gelecek dönemde tüketiciye odaklanan FinTech'ler rekabet ortamında kazanan taraf olacak." değerlendirmesinde bulundu.