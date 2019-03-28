Türkiye'deki İkinci Huawei Mağazasının Nerede Açılacağı Belli Oldu

Kaynak: WebTekno

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, Türkiye'deki fiziksel ürün mağazalarını artırıyor. Türkiye'deki ilk 'Deneyim' mağazasını geçtiğimiz Şubat ayında İzmir, Mavişehir'de açan Huawei, İstanbul İstinye Park'ta ikinci denetim mağazasını Huawei müşterileriyle buluşturuyor. İstanbul'da açılacak Türkiye'deki ikinci Huawei mağazası, 6 Nisan itibarıyla hizmet vermeye başlayacak.Huawei, Şubat ayında İzmir'deki mağazasında açılışa özel pek çok indirim gerçekleştirmişti. Söz konusu kampanya İstanbul'daki mağazada da geçerli olacak ve pek çok Huawei ürünü, %20'ye varan ürün ile tüketicilerle buluşacak. Ne yazık ki bu indirimler şirketin en yeni amiral gemisi akıllı telefonları P30 ve P30 Pro için geçerli olmayacak. Bununla birlikte P30 ailesinden bir ürün alanlara 3 aylık ekran garantisi ve Watch GT akıllı saat hediye edilecek.Huawei'nin fiziksel mağazalarla direkt olarak tüketicilerle buluşması, tüketicilerin satın almayı düşündükleri Huawei ürünleri hakkında daha detaylı bilgi edinmesi, deneyimlemesi ve çeşitli indirim ve diğer kampanyalardan yararlanması açısından oldukça önemli. Huawei, İzmir'deki mağazanın açılışında çok ciddi indirimler gerçekleştirmiş ve beklentinin üzerinde bir ilgi ile karşılaşmıştı. İstanbul'daki mağazanın çok daha fazla ilgi görmesi bekleniyor.