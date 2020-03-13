Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Türkiye'de meydana gelen ikinci koronavirüs vakasında hastanın, tespit edilen ilk hastanın yakın çevresinden biri olduğu öğrenildi.
13.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:01
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 200 binden fazla kişiye bulaşarak yaklaşık 5 bin kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 11 Mart Çarşamba gecesi açıkladığı ilk vakanın ardından Türkiye'de ikinci vaka görüldü.
İkinci vakayla ilgili de dikkat çeken bir detay gün yüzüne çıktı. Bakan Koca, ikinci vakadaki hastanın, ilk vakayı yaşayan hastanın yakın çevresinden biri olduğunu söyledi.
İLK VAKADAN BU YANA KARANTİNA ALTINDA
Koca, ikinci hastanın ilk vakanın yaşandığı günden bu yana karantina altında tutulduğunu söyledi.
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Haberin Videosu :İkinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı
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