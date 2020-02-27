Türkiye'deki ilk koronavirüs anketinin sonuçları yayınlandı

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 50 ülkeye sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şu ana kadar 2 bin 810 kişi yaşamını yitirdi. Tüm dünyada büyük paniğe neden olan ölümcül virüs şu ana kadar Türkiye 'de görülmedi. İran ve Çin'den Türkiye'ye getirilen yolcular dahil olmak üzere koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan hastalara yapılan tetkiklerde sonuçlar negatif çıktı.

KORONAVİRÜSLE İLGİLİ İLK ANKET YAPILDI

Tüm bu gelişmelerin ardından Türkiye'de koronavirüsle ilgili ilk anket yapıldı. Andy-Ar Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Faruk Acar, koronavirüs anketi sonuçlarını Habertürk ekranlarında yayınladı.

Vatandaşlara, ilk olarak "Koronavirüs biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?" sorusu yöneltildi. Vatandaşların yüzde 62'si "Biyolojik bir silahtır", yüzde 21'i "Doğal olarak ortaya çıkan bir virüstür" ve yüzde 17'si "Fikrim yok" yanıtını verdi.

"VATANDAŞLAR KORONAVİRÜSÜN BELİRTİLERİNİ BİLİYOR MU?"

Ankete katılan vatandaşlara ikinci olarak "Koronavirüsün belirtilerini biliyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Vatandaşların yüzde 71'i "Biliyorum", yüzde 29'u ise "Bilmiyorum" cevabını verdi.

KORONAVİRÜSÜNE KARŞI VATANDAŞLARIN ALDIĞI TEDBİRLER NE?

Andy-Ar Araştırma Şirketi tarafından yapılan anket kapsamında vatandaşlara son olarak "Virüse karşı nasıl tedbirler alıyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Vatandaşların bu soruya verdiği yanıtlar şu şekilde:

Temizliğe dikkat ediyorum: %47

Kalabalık ortamlara girmiyorum: %30

Maske kullanıyorum: %13

Sağlıklı besleniyorum: %9

Alternatif tıptan yararlanıyorum: %3

Besin Takviyesi/ Vitamin kullanıyorum: %2

Bol su içiyorum: %1

Çin ürünlerinden ve Çinlilerden uzak duruyorum: %1

Hava almaya önem veriyorum: %1

Herhangi bir tedbir almıyorum: %38

Diğer: %1

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinden dünyanın büyük bölümüne yayılan koronavirüs sebebiyle 2810 kişi hayatını kaybetti, virüs 82.549 kişiye bulaştı. İyileşen kişi sayısı ise 33.252 belirlendi. Koronavirüs salgınında Çin'in ardından virüsün en çok etki gösterdiği ülke İran oldu. İran'da şu ana kadar 26 kişi öldü, vaka sayısı ise 245 olarak açıklandı.