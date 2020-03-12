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Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki koronavirüs toplantısı 5 saat sürdü. Zirve sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüsün görüldüğü ilk hastayla ilgili "Hasta olan kişinin sağlık durumu iyi, onunla birlikte karantinaya alınanların da durumları iyi. Bu karantina ve tedavi sürecinin devam etmesini bekliyoruz" dedi.

12.03.2020 19:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:48

Tüm dünyada dalga dalga yayılan ve 4 binden fazla kişinin ölümüne yol açan Kovid-19 (yeni corona virüsü) Türkiye 'ye de sıçradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki koronavirüs toplantısının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakasıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

"HASTANIN DURUMU İYİ"

Kalın, hasta olan kişiyle ilgili soruya "Şu ana kadar tespit edilen tek bir vaka oldu. Hasta olan kişinin sağlık durumu iyi, onunla birlikte karantinaya alınanların da durumları iyi. Bu karantina ve tedavi sürecinin devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ İLK VAKAYI SAĞLIK BAKANI AÇIKLAMIŞTI

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs şüphesi olan vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı" dedi. Hastanın virüsü Avrupa'dan kaptığı, erkek olduğu, aile bireyleri ve yakın çevresinin gözetim altında olduğu açıklanırken, vakanın hangi şehirde görüldüğü açıklanmadı.

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Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Etiketler : İbrahim Kalın, Türkiye, Güncel

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