Türkiye'deki kampanyaya destek veren ABD'li sanatçı Miles DHA?ya konuştu
' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyası hakkında 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına yurt dışından bağış yapan dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Della Miles DHA'ya konuştu.
03.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:02
Türkiye'yi huzurlu, barışçıl ve yardımsever bir ülke olarak tanımlayan Miles Türkiye'nin harika bir ülke olduğunu da belirtti. Ayıca Miles sözlerini 'Son olarak, samimi düşüncelerimi Türk halkına iletmek konusunda yardımcı olan Demirören Haber Ajansı'na teşekkür ederim, evde kal Türkiye' diyerek sonlandırdı.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, DHA, Dünya