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Türkiye'deki konservatuar öğrencilerinin neyi İnegöl'den

BURSA'nın İnegöl ilçesi Halk Eğitim Merkezi'nde görevli ney kursu öğretmeni, hem ürettiği 13 çeşit neyi yurtiçindeki üniversitelerde konservatuar öğrencilerine gönderiyor hem de Almanya ve Belçika gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

04.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:14Türkiye'deki konservatuar öğrencilerinin neyi İnegöl'den

BURSA'nın ilçesi Halk Eğitim Merkezi'nde görevli ney kursu öğretmeni, hem ürettiği 13 çeşit neyi yurtiçindeki üniversitelerde konservatuar öğrencilerine gönderiyor hem de ve gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

İnegöl Halk Eğitim Merkezi'nde açılan ney kursunda bulunan 60 kursiyere ney eğitimi veren 25 yaşındaki Ney üreticisi ve öğreticisi Ali İhsan Güzel, kaybolmaya yüz tutmuş sanatı ayakta tutmaya çabalıyor. Halk Eğitim Merkezi'nde her yıl ney kursunu açtıklarını ve yoğun ilgi ile karşılaştıklarını belirten Güzel, ayrıca eğitimler sonucunda konserler düzenlediklerini kaydetti.

ÜRETİM DE YAPIYOR

Mini atölyesinin olduğunu aktaran Güzel, "Mini atölyemizde öğrencilerimize ney üflemesini öğretirken hem de üretimi hakkında da uygulamalı olarak bilgiler veriyoruz. Atölyemiz teknik olarak üst düzey olduğu için aynı zamanda ney üretimimizi de yapıyoruz. Her insanın kendine vakit ayırdığı gibi enstrümana da vakit ayırması gerekiyor. Biz de yok olmakta olan sanatı yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. 13 çeşit ney üretimi yapıyoruz" dedi.

KONSERVATUAR ÖĞRENCİLERİN NEYİ İNEGÖL'DEN

Ürettikleri neyleri yurtiçindeki konservatuarlara gönderdiklerini aktaran Güzel, "Aynı zamanda yurtdışından da talepler oluyor. Almanya, Belçika gibi ülkelere de ihraç ediyoruz. Bir yandan hobi olarak üretim yaparken bir yandan da sanatsever arkadaşlarımıza ney eğitimi veriyoruz" ifadelerini kullandı. Kursiyer Gülsüm Doğan da "Tasavvufa olan ilgim sayesinde ney kursuna başladım. Ney ile bir gönül bağı oluştu. Bu yüzden de öğrenmeye başladım. Oldukça iyi şekilde çalmaya çalışıyorum" diye konuştu.

DESTEK VERİLİYOR

İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk, "Mesleki, sportif kursların yanı sıra müzik alanında da kurslarımız var. Halk kültürümüzün temeli olan saz kursundan tutun popüler kültürün gerektirdiği keman ve gitar kursundan sonra tasavvuf müziğinin en önemli enstrümanı olan ney kursumuz da verilmektedir. 60 civarında kursiyerimiz ney kursundan faydalanmakta. Toplumumuzun temeli olan bu kültürümüzün unutulmadan yaşatılması için elimizden gelen desteği vermekteyiz" diye konuştu.



Belçika, Almanya, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

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