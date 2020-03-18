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Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yaşanan son gelişmelere ilişkin basın açıklaması yaptı. Koronavirüste ilk ölüm gerçekleştiğini açıklayan Koca, "Koronavirüs hasta sayımız 98 olmuştur" dedi.

18.03.2020 00:07 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Salgına dönüşmesi dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddi riskler içeren bu hastalığa set çekmenin yolunun tedbir almaktan geçtiğini söyleyen Bakan Koca, "Umre ve Avrupa ülkelerinden dönüş yapanlar kontrolden geçirildi ve geçiriliyor. Önceden tanı konan hastalarımızın temas çevrelerini incelemeden geçiriyoruz" dedi.

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 98'E YÜKSELDİ

Bugün yapılan testlerde 51 kişinin daha test sonuçlarının pozitif çıktığını belirten Bakan Koca, "51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Tanı konan hastalarımıza geçmiş olsun diyorum. Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim 1,5-2 ay direnelim" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
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