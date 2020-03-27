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Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, koronavirüs vakalarının neden il il açıklanmadığı sorusuna İtalya'yı örnek göstererek "Bir bölgeden başka bölgeye geçişin daha fazla olmaması için İtalya'da olduğu gibi açıklamak istemiyoruz" dedi.

27.03.2020 20:55 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Türkiye 'deki son koronavirüs salgınıyla ilgili bilgi veren Koca, "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu. 42 hasta iyileşerek taburcu olmuştur" dedi.

BAKAN KOCA, İTALYA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ

Virüsün neden il il açıklanmadığı soruna yanıt veren Bakan Koca, "Bir bölgenin salgını taşıdığı, bazılarının taşımadığı, bir bölgeden başka bölgeye geçişin daha fazla olmaması için İtalya 'da olduğu gibi açıklamak istemiyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konuyu değerlendirmektedir." cevabını verdi.

Bakan Koca, "Daha fazla vakanın görüldüğü iller varsa bunun için yapılması gereken önerileri de Cumhurbaşkanımıza sunmuş bulunuyoruz. Benim bilgi vermem doğru değil." ifadelerini kullandı.

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Türkiye’deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı
Etiketler: Fahrettin Koca, Türkiye, İtalya, Güncel

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