Haberler » Güncel » Türkiye'deki Melek Yatırımcılar Kayseri'de Buluşuyor - Haber

Türkiye'deki Melek Yatırımcılar Kayseri'de Buluşuyor

Erciyes Teknopark tarafından düzenlenecek olan "Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi" 14 Ocak 2020 tarihinde Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilecek.

09.01.2020 10:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:56Türkiye'deki Melek Yatırımcılar Kayseri'de Buluşuyor
Erciyes Teknopark tarafından düzenlenecek olan "Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi" 14 Ocak 2020 tarihinde Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilecek.

Melek Yatırımcıların bir araya geleceği etkinlikte daralan geleneksel ekonomiden kurtulma yolları, erken aşama yatırım pazarı fırsatları, rekabet üstünlüğü elde etme ve teknoloji yatırımları yapan iş insanlarının tecrübe paylaşımları üzerinden iş dünyasında yeni bir farkındalığın oluşturulması amaçlanıyor.

Girişimcilik ekosisteminin canlanması adına önemli birlikteliklere zemin oluşturacak Summit Erciyes etkinlik programına www.summiterciyes.com adresinden ulaşılabilir. - KAYSERİ

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:02  Beykoz'da lüks sitenin kapalı otoparkındaki araç yandı - Haber
12:02  Kaymakam Burak Öz'ün köy ziyaretleri - Haber
11:57  Şehitler memleketlerine uğurlandı - Haber
11:57  Üniversite öğrencilerine final haftasında akşam çorba servisi - Haber
11:57  Üniversitelilere günaydın çorbası - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
07:02  İran olayları sonrası Trump'ın Senato'daki yargı işlemlerine haftaya başlanacak - Haber
9.01.2020 12:05:23