Kaynak: AA

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı'nın (TOÇEV) tarafından yapılan çalışmaya göre, risk altındaki çocuklar denildiğinde akla ilk "sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar ile istismara maruz kalan çocuklar" geliyor.TOÇEV'in 25. yılında düzenlediği "Çocuk Hakları Perspektifinden Türkiye'deki Risk Altındaki Çocuklar Sempozyumu"nda, vakıf tarafından sivil toplum kuruluşlarının bilinirliği ile risk altındaki çocuklar konusunda bilgi, tutum ve davranışları belirlemek amacıyla yapılan çalışmasının sonuçları açıklandı."Risk altındaki çocuklar konusunu ne kadar biliyoruz" başlıklı araştırma, 872 katılımcıyla Aralık 2018 ile Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.Katılımcıların yüzde 46,4'ü bir sivil toplum kuruluşunun üyesi olduğunu belirtirken, yüzde 53,6'sı herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olmadığını ifade etti. Katılımcıların yüzde 74,1 Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni daha önce duyduğunu, yüzde 25,8'i ise duymadığını belirtti.Katılımcılar, sokakta çalışan ve yaşayan, istismara uğrayan, okula yalnız giden, tek başına oynayan, yoksulluk, engelli olmak, ihmale maruz kalan çocukları risk altında görürken, katılımcıların yüzde 50'si Türkiye'de risk altıda çocukların için yapılan çalışmaları yetersiz buldu.Araştırmaya katılanların yüzde 59,7'si 6-18 yaş arası çocukların en önemli sorununun eğitim sistemi olduğunu ifade ederken, katılımcılar, yoksulluk, şiddet, ağır hastalık, çocuk işçiliği, engelli olmak, doğal afetler, evlilik, bağımlılık, savaş ve kendi tercihleri nedeniyle çocukların eğitim sisteminin dışında kaldıklarını ifade etti.Çalışmada, ön plana çıkan en önemli özelliklerden biri toplumun hala bir sivil toplum kuruluşunda görev alma fikrini yeterince benimsemesi olurken, çocuklar için en önemli belge niteliğindeki Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ise aradan 30 yıl geçmesine karşın duyulmuş ama öğrenilememiş olduğu gözlendi.